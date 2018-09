Anzeige Tag der Baden-Württemberger

S ie träumen jedes Jahr davon, vor der fantastischen Kulisse von über 7000 Besuchern am Cannstatter Wasen in den Parcours zu dürfen.

Aber nur 25 Athleten qualifizieren sich für das BW-Bank-Hallenchampionat der Springreiter am 15. November.

Für die Lokalmatadore ist dieses Springen vor großer Kulisse ein ganz besonderes Erlebnis, für manche sogar die Krönung ihrer Laufbahn. Deshalb sind hohe Anmelde- und Besucherzahlen keine Seltenheit bei den vier schweren Qualifikationsprüfungen im Sommer und Herbst auf verschiedenen hochklassigen Anlagen. In diesem Jahr konnten sich die Springreiter aus dem Südwesten bei den Ichenheim Classics (16. Juni), dem Fest der Pferde auf den Immenhöfen (28. Juli) und beim Pferdemarktturnier in Bietigheim-Bissingen (01. September) für das Finale in der Stuttgarter Schleyer-Halle am 16. November qualifizieren. Eine weitere Qualifikationsmöglichkeit bietet nun das Hohenzollern Reitturnier in Bisingen.