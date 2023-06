Wie wir unsere Städte, Gemeinden und Quartiere bauen, weiterbauen und verbessern, hat entscheidenden Einfluss auf unsere Zukunft. Die Beziehung zwischen Umwelt, Material, Mensch und Raum muss im Mittelpunkt stehen, damit für alle Lebensbereiche gute und nachhaltige Gebäude geschaffen werden, die auch zukünftigen Generationen als Fundament dienen. Bauen ist nie nur privat, sondern immer auch öffentlich.

Alle 16 Architektenkammern der Länder beteiligen sich an diesem traditionsreichen Format. Der Tag der Architektur adressiert alle Fachdisziplinen: Den klassischen Hochbau, die Innenarchitektur, die Landschaftsarchitektur und die Stadtplanung. Bundesweit stehen zahlreiche Projekte für Besichtigungen und Entdeckungen zur Verfügung.

In Lahr wird die Feuerwache West vorgestellt

In Lahr wird beispielsweise am 24. Juni von 14 bis 16 Uhr die Feuerwache West genauer vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Gebäude steht mit der über Eck transparenten Fahrzeughalle Richtung Dr. Georg-Scheffler-Straße, womit ein optimaler Betrieb ermöglicht wird.

Maßgebend für die Konstruktion des Gebäudes ist die Fahrzeughalle. Im rückwärtigen Gebäudeteil befindet sich, direkt von Parkplätzen und dem Übungshof erreichbar, ein gesonderter Eingang zur Atemschutzübungsanlage und den Schulungsräumen.

Die Kammergruppe Ortenaukreis lädt im Rahmen des Tags der Architektur unter anderem zur Besichtigung der neuen Logistikzentrale der Firma Streit Service & Solution in Gengenbach ein. Foto: Axmann

Das Foyer mit der einläufigen Treppe und dem Luftraum bilden das Zentrum des Gebäudes, sowie Verbindungsstelle der sonst klar getrennten verschiedenen Nutzungsbereiche. Über die Umkleiden erreicht man direkt die Fahrzeughalle, womit die Alarmparker auf kürzestem Weg zu den Einsatzfahrzeugen gelangen.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangsbereichs befindet sich die Atemschutzübungsanlage, welche kompakt und gut organisiert reibungslose Übungen sicherstellt. Durch die Einsehbarkeit in Übungs-, Ziel- und Konditionsraum vom Leitstand aus wird überdies Sicherheit für die Übenden durch eine optische Verbindung gewährleistet.

Die Gebäudeausrichtung ist so gewählt, dass eine solare Aufheizung in der Fahrzeughalle verhindert und eine gute natürliche Belichtung für Foyer und Schulungsräume entsteht. Die Westfassade des Gebäudes wird durch einen überragenden Dachrand vor Niederschlag und Schnee geschützt. An Süd- und Ostfassade sind außenliegende Sonnenschutz-Alulamellen geplant. Gleichzeitig wird ein passiver Sonnenschutz an der Ostseite gebildet.

Das Dach des Gebäudes soll als extensives Gründach ausgeführt werden. Durch die Flachdachfläche ist eine Nutzung mit einer Photovoltaikanlage optimal.

Auf dem Dach Verwaltungstrakt/Schulung des Gebäudes sowie anteilig auf der Dachterrasse wird eine extensive Begrünung geplant. Sämtliche Technikaufbauten werden auf dem Fahrzeughallendach untergebracht.

Hochmoderne Logistikzentrale in Gengenbach zu sehen

In Gengenbach wird von 10 bis 12 Uhr die Firmen- und Logistikzentrale der Firma Streit Service & Solution präsentiert.

Das neue Gebäude mit 2200 Quadratmetern Bürofläche auf zwei Ebenen, fast komplett mit einer Glasfassade ausgestattet, dient als zukunftsweisender Ort von „New Work“ – einer Arbeitsform aus Agilität, Flexibilität und Mobilität mit neuen Zeit- und Arbeitsmodellen.

Das energieeffiziente Firmengebäude in Gengenbach unterschreitet den KfW-55- Standard. Durch die Wärmepumpen- sowie Photovoltaikanlage und durch die Außen-, Fassaden- und Dachdämmung hat das Firmengebäude einen Energiebedarf von lediglich rund einem Viertel eines herkömmlich gebauten Referenzgebäudes. Dadurch werden jährlich etwa 180 Tonnen CO2 im Vergleich dazu eingespart.

Ein intelligentes Heiz- und Kühlsystem (Geothermiekühlung, Wärmetauscher) sorgt für angenehme Raumtemperaturen für die Mitarbeitenden. Ein dreigliedriges Wärmesystem wälzt 20 000 Kubikmeter Luft pro Stunde in den Büros um und filtert diese.

Durch die Photovoltaikanlage produziert das Unternehmen Streit Service & Solution mehr Strom, als es verbraucht. Rund 30 Prozent des selbst erzeugten Stromes fließt an den regionalen Stromanbieter, die Stadtwerke Gengenbach. In der Logistik hat sich der Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent reduziert.

Für die Firmenzentrale in Gengenbach wurden komplett neue logistische Prozesse entwickelt. Auf insgesamt 9000 Quadratmetern ist ein modernes Logistikzentrum mit einem vollautomatisierten Lagersystem entstanden. Das sich selbst organisierende System mit Robotern und rund 30 000 Boxen – auf engstem Raum auf 16 Ebenen aufeinandergestapelt – beschleunigt künftig die Kommissionierung der Bürobedarfsartikel. Es bringt die Ware in Sekundenschnelle zu den Terminals der Mitarbeitenden. Förderfahrzeuge bewältigen die langen Transportwege in der Logistikhalle.

Die dritte am Samstag von der Kammergruppe Ortenaukreis angebotene Führungen findet von 12 bis 14 Uhr im Historischen Rundofen in Zell am Harmersbach statt.

Info – Möglich alles sehen

Bei allen Stationen gibt es eine Führung und anschließend die Möglichkeit, das Objekt nochmals zu erkunden. Selbstverständlich kann auch nur ein Objekt besichtigt werden – es besteht jedoch die Möglichkeit nach der Führung den Zeitraum zu nutzen, um dann beim nächsten Objekt rechtzeitig zur Vorstellung da sein zu können.