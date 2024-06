Anzeige: Tag der Architektur – auch in der Ortenau

Wie wir unsere Städte, Gemeinden und Quartiere bauen, weiterbauen und verbessern, hat entscheidenden Einfluss auf unsere Zukunft. Die Beziehung zwischen Umwelt, Material, Mensch und Raum muss im Mittelpunkt stehen, damit für alle Lebensbereiche gute und nachhaltige Gebäude geschaffen werden, die auch zukünftigen Generationen als Fundament dienen. Bauen ist nie nur privat, sondern immer auch öffentlich.

Alle 16 Architektenkammern der Länder beteiligen sich an diesem traditionsreichen Format. Der Tag der Architektur adressiert alle Fachdisziplinen: Den klassischen Hochbau, die Innenarchitektur, die Landschaftsarchitektur und die Stadtplanung. Bundesweit stehen zahlreiche Projekte für Besichtigungen und Entdeckungen zur Verfügung.

In Offenburg wird beispielsweise am 29. Juni ab 14 Uhr das Anna von Heimburg Haus (Kornstraße 3) genauer vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Gebäude ist aus dem Jahr 1817 und steht unter Denkmalschutz, heißt es in einer Mitteilung.

Der bauzeitliche Bestand konzentriert sich dabei auf die Gebälklagen der einzelnen Geschosse, das Dach, einige Innenwände, die Treppenanlage und die Umfassungswände, wobei die Wände im zweiten Obergeschoss als Totalverlust einzustufen sind.

Das Gewölbe muss temporär abgefangen werden. Foto: Stadt Offenburg

Nach der Sanierung soll das Haus durch die Abteilung bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt genutzt werden. Es entstehen Büroräume für Verwaltungstätigkeiten, Begegnungsräume und Räume für verschiedene Angebote für die Bürger, so dass der Bau, die Zugänglichkeit und die Ausstattung für alle Altersgruppen geeignet sein müssen, heißt es weiter.

Seit Mai 2023 finden verschiedenste Bauarbeiten im Haus statt, bis Juni 2025 sollen sie fertiggestellt sein – die Inbetriebnahme ist für Juli 2025 geplant. Durch den teilweise schlechten Zustand vieler Bauteile gibt es bei den Bauarbeiten viele Herausforderungen.

Die beiden weiteren am Samstag von der Kammergruppe Ortenaukreis angebotenen Führungen finden ab 10 Uhr in Achern zur städtebaulichen Neuordnung des Landschaftsparks Mühlbach und dem Wohnumfeld (Illenauwiesen) sowie ab 12 Uhr im Alten Spital Gengenbach (Leutkirchstraße 32) statt.

Möglichst alles sehen

Bei allen angebotenen Stationen gibt es eine Führung und anschließend die Möglichkeit, das Objekt nochmals zu erkunden. Selbstverständlich kann auch nur ein Objekt besichtigt werden – es besteht jedoch die Möglichkeit nach der Führung den Zeitraum zu nutzen, um dann beim nächsten Objekt rechtzeitig zur Vorstellung da sein zu können.