Anzeige Täglich wird hier frisch gekocht

Die Besucher können den neuen Anbau anschauen und ab 13 Uhr bei Führungen auch einen Blick in die Küche werfen. Seit 2001 bieten Thomas und Conny Seitz das "Essen auf Rädern" an. Die Nachfrage war groß, der Betrieb ist seither immer weiter gewachsen. Thomas Seitz ist eigentlich gelernter Schreiner. Mit dem "Essen auf Rädern" habe er damals allein angefangen, erzählt er. Das Kochen sei ihm praktisch in die Wiege gelegt worden: Im Gasthaus "Lamm" ist er aufgewachsen, hat "von Kind auf gekocht".

Mittlerweile sind 33 Mitarbeiter in dem Betrieb im Ostdorfer Gewerbegebiet beschäftigt. "Morgens wird gekocht, ab 10 Uhr fahren die Fahrer los und verteilen das Essen", sagt er. Geliefert wird von Owingen, Stetten und Trillfingen bis Ebingen, Straßberg und Winterlingen, ins Schlichemtal, nach Geislingen und Rosenfeld mit Teilorten. Und selbstverständlich in Balingen mit Stadtteilen. "Hauptgeschäft" seien Einzelpersonen, die sich nicht mehr selbst versorgen können oder wollen, sagt Seitz. Aber auch Schulen, Kindergärten und Betriebe werden beliefert.

Im Lauf der Zeit sei es in dem alten Gebäude zu eng geworden, man habe erweitern müssen. Im Juni 2017 war Baubeginn, im Februar dieses Jahres wurde der Anbau bezogen. "Jetzt haben wir praktisch doppelt so viel Platz", sagt Seitz.