Anzeige SVD: Plötzlich Meister

Plötzlich Meister, prangt auf den quietschgrünen Meister-T-Shirts der Dotternhausener Spieler und drückt aus, dass vor der Saison selbst die SVD-Verantwortlichen nicht mit dem Titelgewinn im Bezirks-Oberhaus gerechnet hatten. Denn als Favoriten wurden vor der Runde andere Mannschaften genannt.

Spötter meinten lange Zeit, dass in der Bezirksliga in diesem Jahr kein Team Meister werden möchte, patzte doch immer wieder die ein oder andere Spitzenmannschaft. Allerdings trennte sich zu Saisonende die Spreu vom Weizen, und der SV Dotternhausen stand am Ende als Meister fest.

"Wir sind schlecht in die Runde gestartet, haben uns dann aber gefestigt und zwischenzeitlich 13 Spiele ohne Niederlage gehabt. Zu Ende hat unsere Konkurrenz öfters geschwächelt", skizziert Franz Weiß, der als Coach zusammen mit Spielertrainer Mathias Mauz die Truppe zum Titel führte, die Spielzeit. "Mit unserer Meisterschaft habe ich nicht gerechnet", freut sich Mauz über diesen großen Erfolg. „Die Meisterschaft ist eine tolle Sache", kann auch Weiß sein Glück kaum fassen. "Willensstärke und Kampfkraft sind nicht unsere Stärke. Wir kommen über die spielerische Komponente. Viel Ruhe, eine ganz ordentliche Spielkultur und die Tatsache, dass sich jeder Spieler fußballerisch weiterentwickeln möchte, haben uns ausgezeichnet", benennt Mauz die Erfolgsfaktoren seines Teams. Weiß sieht die Ausgeglichenheit, die Disziplin und das gute taktische Verhalten als großes Plus seiner Elf.