Anzeige: SV Winzeln richtet wieder Traditionsturnier aus

Der Heimbachpokal wird schon seit dem Jahr 1956 ausgespielt. Ab Donnerstag, 17. Juli, geht es in der Carl-Hirschmann-Arena in Winzeln rund.

Nach neun Jahren ist der SV 1946 Winzeln wieder Ausrichter des traditionellen Heimbachpokalturniers. Von Donnerstag, 17. Juli, bis Samstag 19. Juli, spielen sechs Teams auf dem Platz des frischgebackenen Bezirkspokalsiegers um den begehrten Heimbachpokal. Es spielen die Spielgemeinschaft Fluorn/Winzeln I, SV Waldmössingen, Spvgg Schiltach, SV Winzeln, Spielgemeinschaft Aichhalden/Rötenberg und SC Kaltbrunn. Der Sonntag, 20. Juli, gehört dem Fußballnachwuchs.

Fußballwochenende beginnt am Donnerstag, 17. Juli

Los geht das lange Fußballwochenende am Donnerstag, 17. Juli, mit den Gruppenspielen, die am Freitag, 18. Juli, und Samstag, 19. Juli, fortgesetzt werden.

Am Samstag, 19, Juli, ist das Finale

Nach der Gruppenphase findet am Samstag ab 15.30 Uhr das Spiel um Platz 3 statt. Anpfiff für das Finale ist um 16.30 Uhr.

Zwei Gastmannschaften

Eine Eckfahne des SV Winzeln. Foto: SV Winzeln

In diesem Jahr hat der SV Winzeln mit der Spvgg Schiltach und dem SC Kaltbrunn zwei attraktive Gastmannschaften für das Turnier gewinnen können. Die Spvgg Schiltach war vor Jahren bereits als Gastmannschaft Teilnehmerin am Turnier. Für den SC Kaltbrunn ist es die erste Teilnahme.

Abend für die Sponsoren

Im Rahmen des ersten Spieltages am Donnerstag findet ein Sponsorenabend statt. Dazu wurden alle Sponsoren persönlich eingeladen. Der SV Winzeln möchte diese Gelegenheit nutzen, um sich zu bedanken und auch aufzuzeigen, was durch die Unterstützung der Sponsoren alles ermöglicht beziehungsweise umgesetzt werden konnte.

Ein Einlagespiel

Vor den Platzierungsspielen am Samstag gibt es ein Einlagespiel der beiden C-Jugendmannschaften der SGM Winzeln und der SGM Aichhalden.

Nach der Siegerehrung startet am Samstag ein Fußball-Dart-Turnier. Dabei wird eine riesige „Dartscheibe“ aufgestellt, aber es wird nicht mit Pfeilen geworfen, sondern mit Bällen geschossen, die an der Scheibe haften bleiben.

Am Sonntag, 20. Juli, spielt der Fußball-Nachwuchs

Der Sonntag, 20. Juli, gehört ganz dem Fußball-Nachwuchs. Ab 10 Uhr beginnen die beiden parallel verlaufenden Turniere der Bambini und der F-Jugend. Ab 12 Uhr startet die D-Jugend, und um 13 Uhr startet dann das E-Jugend-Turnier.

Vielfältige Speisen und Getränke

Als Veranstalter bietet der SV Winzeln eine vielfältige Essensauswahl und allerlei Getränke an. Am Samstag und Sonntag gibt zusätzlich noch Kaffee und Kuchen.

„Der SV Winzeln freut sich über Ihren Besuch in der Carl-Hirschmann-Arena und im Sportheim powered by Michelfelder“, so die Veranstalter.

Gründungsversammlung zum Heimbachpokal im Jahr 1955

Die Gründungsversammlung für den Heimbachpokal war schon am 8. April 1955. Das erste Turnier um den Heimbach-Wanderpokal wurde ein Jahr später im Jahr 1956 ausgetragen. Federführend war damals der SV Winzeln. Mit im Verbund waren der SV Waldmössingen, der SV Rötenberg, der SC Lindenhof und der VfL Fluorn.