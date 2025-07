Die Freude ist beim SV Winzeln noch immer spürbar. Im Juni konnte die erste Mannschaft den Bezirskpokal der Bezirksliga Schwarzwald-Zollern erringen. Nach Spielen zwischen August 2024 und Juni 2025 war das Team des SV Winzeln unter 134 Mannschaften als das Beste hervorgegangen.

Finalspiel war am 19. Juni

„Das Finalspiel am 19. Juni in Renquishausen war ein wirklicher Krimi“, blickt Jutta Sohmer zurück, 15 Jahre lang Jugendleiterin, lange Jahre Schriftführerin und jetzt als Ausschussmitglied im Organisationsteam für das Heimbachpokalturnier.

Lesen Sie auch

Ein Fußballkrimi

Im Finale zum Bezirkspokal trat die Mannschaft des SV Winzeln gegen das Team des VfL Mühlheim an, und bis zur 85. Spielminute sah es schon danach aus, als würde der SV Winzeln – wie vor zwei Jahren – im Finale wieder scheitern. Damals hatte man laut Jutta Sohmer im Elfmeterschießen verloren. Was die Anspannung beim SV Winzeln während des Spiels am 19. Juni noch zusätzlich erhöhte, war der Umstand, dass man während des Turniers schon zwei Mal gegen den VfL Mühlheim verloren hatte. „Dann fiel aber der Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit dann der 2:2-Ausgleich“, blickt Jutta Sohmer zurück. Doch auch danach blieb es weiterhin spannend, denn die Mannschaft des VfL Mühlheim ging auch in der Verlängerung wieder in Führung. In der 111. Minute dann wieder der Ausgleich durch den SV Winzeln und dann im Anschluss der Siegertreffer zum 4:3, der dem SV Winzeln den Bezirkspokal einbrachte.

Nie aufgegeben

„Unser Team hat nie aufgegeben, und es wurde auch von den Fans getragen und gepusht“, erinnert sich Jutta Sohmer.

Schon direkt nach dem Spiel am 19. Juni wurde auf dem Platz gefeiert. Am Abend ging es dann im heimischen Sportheim weiter. „Am nächsten Tag trafen sich die Spieler im Dorf, um für sich noch ein bisschen weiterzufeiern.“

Nette Geste auf Mallorca

Eine nette Begegnung hatte die siegreiche Mannschaft jüngst während des gemeinsamen Urlaubs auf Mallorca. Dort lief man den letztjährigen Siegern über den Weg; dem Team der Spielvereinigung Trossingen. Die Trossinger gratulierten dem aktuellen Sieger.

Gute Trainer

Sehr zufrieden ist Reiner Hofgärtner, Vorsitzender des SV Winzeln, mit dem Trainerteam Tobias Bea und Tobias Heizmann. „Die beiden machten aus der ersten Mannschaft das, was sie jetzt ist.“

Der Fairnesspreis

Stolz ist man zudem, dass der SV Winzeln auch den Fairnesspreis gewonnen hat. „Wir waren die Mannschaft mit den wenigsten Verwarnungen.“

Das Heimbachpokalturnier

Ab dem Donnerstag, 17. Juli, kann man die Mannschaft des SV Winzeln beim Heimbachpokalturnier in Winzeln erleben. Anstoß zum Turnier ist um 18 Uhr. Am Freitag, 18. Juli, wird ebenfalls ab 18 Uhr gespielt. Am Samstag, 19. Juli, beginnen die Halbfinalspiele schon um 12 Uhr. Ab 15.30 Uhr schließt sich das Spiel um Platz 3 an, um 16.30 Uhr ist Anpfiff für das Finale. Es schließt sich ein Abendprogramm mit einem Fußball-Darts-Turnier an. Am Sonntag, 20. Juli, spielt ab 10 Uhr der Fußballnachwuchs.