Dem SV Aasen gelang mit dem fulminanten Saisonabschluss der dritte und bislang größte Höhepunkt in der 97-jährigen Vereinsgeschichte.

Nach dem Pokalsieg im Mai sicherte sich der Verein das „Double“ und steigt als Bezirksliga-Meister in die Landesliga auf. Das war dem Club von der Baar bereits 1995 und 2000 gelungen.

Der dritte Coup und das erfolgreiche Jahr ist für alle Beteiligten eine ganz besondere Errungenschaft, war man doch vor zehn Jahren als Vorletzter in der Kreisliga B noch an einem absoluten Tiefpunkt angelangt.

„Wir haben uns mit dem Aufbau der eigenen Spieler, mit starken Neuzugängen, aber auch mit den Investitionen in die Infrastruktur mit vollem Einsatz aus dem Tief herausgekämpft“, beschreibt der Sportliche Leiter Stefan Schnekenburger den Kampf zurück in die Landesliga.

Favoritenrolle hat sich bestätigt

Mit einigen namhaften Neuzugängen sei man schon von Saisonbeginn an in einer Favoritenrolle gewesen, der man natürlich gerecht werden wollte. Spätestens mit dem Wechsel von Tevfik Ceylan vom FC 08 Villingen in der Winterpause sei dann klar gewesen: „Jetzt müssen wir das Ding holen.“ Dabei sei der Meistertitel keineswegs ein von Anfang an vorgegebenes Ziel gewesen. Vielmehr habe die Mannschaft von innen heraus dafür gebrannt und den Weg so geebnet.

Hatte allen Grund zum Feiern: die Mannschaft des SV Aasen. Foto: Verein

Nicht zu unterschätzen bei der Erfolgswelle sei ohne Frage auch die starke Fangemeinschaft, die den SV Aasen bei Heimspielen regelmäßig mit 200 bis sogar 300 Unterstützern vom Spielrand aus anfeuert. Dank der insgesamt rund 330 ausgegebenen Fantrikots in Schwarz und Weiß beeindruckt alleine schon das Bild, das die Gemeinschaft nach außen abgibt.

Über viele Aktionen und Events freut sich die Fan-Gemeinde des SV Aasen. Foto: Verein

Gemeinsame Aktionen und Events wie ein großes Grillen zum 1. Mai oder die verstärkte Präsenz auf Instagram und Facebook tue ihr Übriges für die starke Außenwirkung. „Was wir bei all dem nicht vergessen dürfen ist, dass viele Spieler, die 1995 und 2000 mit Aasen aufgestiegen sind, heute immer noch aktiv das Vereinsgeschehen mitgestalten und zum Beispiel die Jugend als Trainer begleiten“, so Stefan Schnekenburger. „Hier unterstützt man sich über Generationen hinweg und integriert in Rekordzeit auch Zugezogene.“

Solide Voraussetzungen für die neue Liga

Dem Verein, der seinen Erfolg in den vergangenen Wochen ausgiebig und mehrfach gefeiert hat – zuletzt mit einem großen Fest auf dem Rathausplatz – ist dabei durchaus bewusst, dass es gerade bei den erfolgreichen „Dorfmannschaften“ immer auch wieder eine Abwärtsbewegung geben kann – sei es durch geburtenschwächere Jahrgänge oder einfach durch punktuell gemindertes Interesse am Sport.

Die ans sind sichtbar stolz auf den Verein. Foto: Verein

Für die kommende Saison gelte aber: „Wir haben in allen Bereichen die nötige Qualität, um mit soliden Voraussetzungen in die neue Liga zu starten. An einen Abstieg denken wir gar nicht.“

Weitere Informationen zum Verein gibt es auch unter www.sv-aasen.de.