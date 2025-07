Anzeige: „Sulzer Nationalfest“ wieder ein Großereignis

Von Freitag, 18. Juli, bis Montag, 21. Juli, steigt im Stadtpark „Wöhrd“ in Sulz am Neckar das Neckar- und Kinderfest. Höhepunkt ist ein Umzug am Montag.

„Nach dem Fest ist vor dem Fest“, umschreibt Thomas Rupp, Vorsitzender des Musikvereins Sulz am Neckar, den gewaltigen Aufwand, den die Vorbereitung des Neckar- und Kinderfestes mit sich bringt. Die Ausrichtung des Neckarfestes liegt schon seit Jahrzehnten in den Händen des Musikvereins. Der Veranstaltungsteil Kinderfest läuft nach wie vor unter Federführung der Stadt Sulz. „Wir stellen aber die Logistik“, verrät Hans Gühring, ehemaliger Vorsitzender des Musikvereins.

Festbeginn am 18. Juli

In diesem Jahr beginnt die viertägige Großveranstaltung im Stadtpark „Wöhrd“ am Freitag, 18. Juli, um 18 Uhr mit dem Feierabendhock. Ab 20 Uhr spielt die Blaskapelle „SEErausch“ vom Bodensee.

Lesen Sie auch

Blasmusik vom Feinsten

Am Samstag, 19. Juli, startet der Festbetrieb im Stadtpark um 17 Uhr. Der offizielle Fassanstich folgt dann gegen 18 Uhr. „Im Anschluss Blasmusik vom Feinsten aus dem Allgäu“, verspricht der Musikverein. Es spielt die Musikkapelle Deuchelried. Die Musiker treten mit ihrer Musikshow „FLÄSCH BÄGG“ auf, die laut Musikverein Sulz eine atemberaubende Zeitreise durch mehr als 60 Jahre Popmusik verspricht. „Zwei unserer Musiker zogen nach Deuchelried und spielen seit dem dort“, verrät der ehemalige Sulzer Vorsitzende Hans Gühring. „Seit dem besteht zwischen unseren Vereinen Kontakt.“

Frühschoppen mit verschiedenen Kapellen

Der Festsonntag, 20. Juli, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst unter dem Sonnensegel. Der Gottesdienst wird vom Posaunenchor Holzhausen begleitet. Es schließen sich ein Frühschoppen und das Mittagessen an, zu dem verschiedene Musikkapelle spielen.

„Die Bänd“ tritt auf

Um 17 Uhr ist am Sonntag, 20. Juli, ein Auftritt des Akkordeonorchesters Sulz geplant. Wie die Stadtkapelle Sulz ist das Akkordeonorchester Teil des Musikvereins Sulz. Um 19.30 Uhr beginnt am Sonntag „Die Bänd“ mit ihrem Programm „#Böhmischmährische Popmusik“. „Die Bänd“ besteht aus Musikern der Stadtkapelle Sulz.

Großer Kinderumzug

Das Kinderfest am Montag, 21. Juli, hat in diesem Jahr erstmals ein eigenes Plakat. Höhepunkt des Kinderfestes ist ein Festumzug durch Sulz, an dem mehr als 1000 Kinder aus der Sulzer Kernstadt und aus den Teilorten beteiligt sein werden. Das Motto des diesjährigen Kinderumzugs lautet: „Aus 10 mal 1 – 50 Jahre Gesamtstadt. Wir singen, tanzen, spielen gemeinsam und wachsam zusammen“. Hintergrund bildet die Gemeindereform vor 50 Jahren, bei der einige umliegende Gemeinden nach Sulz am Neckar eingemeindet wurden.

Kostenlose Attraktionen beim Kinderfest

Zum Kinderfest gehören am Montag auch Aufführungen der Kinder und Jugendlichen sowie kostenlose Attraktionen wie Seifenblasen, Hüpfburgen, Tanz, Kinderschminken, Kletterbäume oder ein Wurstgalgen.

Ein Vergnügungspark

Ein Vergnügungspark mit vielen Buden, Süßigkeiten und Fahrgeschäften gibt es während des ganzen Neckar- und Kinderfestes.