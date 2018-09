Anzeige Süffig-geselliges Vergnügen

Der Mostbesen ist einer der Höhepunkte im Jahreskalender des Engstlatter Dorflebens. Der Musikverein wird die Gerätehalle des Bauhofs zu einer urigen Besenstube umbauen. Entsprechend dem Motto "schwäbisch guad" gibt es Apfelmost in verschiedenen Variationen. Neben Most gibt es auch Liköre, Secco und Schnaps. Aus der Küche kommen herzhafte kalte und warme Speisen. Im Rahmenprogramm wird Blas- und Volksmusik geboten. Zur Eröffnung am Samstag um 18 Uhr startet ein Festzug zum Mostbesen. Am Abend werden in der Mostarena "Die Hosenträger" spielen. Am Sonntag sind die Aktiven des Engstlatter Musikvereins zu hören: Es spielt die Original Besenmusik.

Für musikalische Unterhaltung am Montagabend sorgt die Spundlochmusig mit Wirtshaus- und Danzboda-Musig. Am Dienstagabend veranstaltet der Sängerbund ein Besensingen. Der Mittwoch gehört der "Heubergmusi", während am Donnerstag die Original Engstlatter Besenmusik auftritt. Am letzten Festtag treten die "Original DoppelRadler-Musikanten" auf.