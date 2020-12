Anzeige Stuckateur Gashi wächst weiter

Auf Zecir Gashi war seine Wahl deshalb gefallen, weil "er ein sympathischer und ehrlicher Mitbewerber ist". Deshalb ist Wolfgang Kächele überzeugt, "dass meine Kundschaft hier in guten Händen ist". Natürlich freut sich auch der neue Inhaber über das in ihn gesetzte Vertrauen, wobei er mit Horst Seeger auch einen Mitarbeiter von Wolfgang Kächele übernimmt.

Anfänge in Nebringen

Als Einzelkämpfer hatte Zecir Gashi 2006 mit Malerarbeiten den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und bei sich zu Hause in Nebringen einen Gewerbekeller eingerichtet. Nach und nach vergrößerte sich das Unternehmen und 2013 folgte schließlich der Umzug in den Nagolder Meisterweg, wo Zecir Gashi seine Tätigkeiten auf Maler- und Stuckateurarbeiten erweiterte.

Mit dem Farbenverkauf kam im vergangenen Jahr ein neues Standbein hinzu. So wurde in der Neue Straße ein Showroom eingerichtet, in dem die Kunden verschiedene Muster für kreative Techniken unter die Lupe nehmen können.

Zwischenzeitlich beschäftigt der Familienbetrieb vier Mitarbeiter und einen Auszubildenden im zweiten Lehrjahr. Abgeschlossen hatte in diesem Jahr zudem die Junggesellin Nicole Brugger ihre Ausbildung als Innungssiegerin und zweite Kammersiegerin, worauf ihr Chef natürlich stolz ist.