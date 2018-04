H eute ist man neben dem Anbieter wieder mit sieben Filialen in Süddeutschland präsent, die Zeichen stehen auf Expansion im Einzelhandel. Weit über 10 000 Stoffdesign auf verschiedenen Stoffarten hat man im Angebot.

Die Hersteller sitzen laut Verkaufsleiter Michael Vosseler hauptsächlich in Europa. In Bad Dürrheim ist die Glaeser-Filiale im Gebäude des Plana Küchenfachmarkts beheimatet. Dort findet man auf rund 250 Quadratmetern vom Gardinenstoff über unigefärbte Stoffe bis hin zu Motivware mit den unterschiedlichsten Drucken. Hinzu kommen Biostoffe und so genannte Albstoffe, die auf der schwäbischen Alb produziert werden und eine besondere Qualität besitzen.

Für alle, die ihre Nähkenntnisse auffrischen wollen, gibt es Kurse für Erwachsene sowie einen Nähtreff. Als Service werden in der Näherei Tischdecken, Kissen oder auch Schals noch am gleichen Tag genäht, etwas länger dauern Änderungen an Bekleidung.