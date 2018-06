Anzeige Stimmung ist garantiert

Am Samstag ist das Festzelt bereits ab 12 Uhr geöffnet und die Musiker bieten den Klebbesuchern Essen und Getränke an, bevor ab 19 Uhr unter dem Motto "Blasmusik mal anders" ein Vorentscheid des diesjährigen SWR 4-Blechduells mit sechs Bands steigt. Gesucht werden dabei zwei Gruppen, die sich für das Finale in Ravensburg qualifizieren. Als Lokalmatadoren gehen bei der Ankerhocketse mit den "Jägerberg Brass" zehn Vollblutmusiker aus Althengstett an den Start.

Hoch her geht es dann ab 22.30 Uhr, wenn im Festzelt eine zünftige "Dirndl- und Lederhosenparty" gefeiert wird – und das bei freiem Eintritt. Dabei haben die Festmacher mit der Oktoberfestband "Die Lausbuba" einen echten Partykracher verpflichtet. Klassiker wie der "Zillertaler Hochzeitsmarsch" oder "In München steht ein Hofbräuhaus" gehören ebenso zum Repertoire der Stimmungsband wie aktuelle Chartmusik.

Familiensonntag im Zeichen der Blasmusik

Der Familiensonntag steht im Festzelt ganz im Zeichen der Blasmusik. Dabei sind die Nagoldtalmusikanten beim Frühschoppen mit böhmisch-mährischer Blasmusik Garanten für super Stimmung, während die Musiker aus Simmersfeld und Oberschwandorf am Nachmittag für gute Unterhaltung sorgen. Natürlich bietet die Gündringer Trachtenkapelle beim Familiensonntag ein reichhaltiges Angebot an Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Ab 14 Uhr steigt dann im Kleb das Kinderfest von "Groß hilft Klein" mit zahlreichen Spielstationen und Attraktionen für die kleinen Besucher. Unter anderem stehen Fahrten mit dem Kinderzügle und etliche Mitmach-Aktionen der Nagolder Vereine auf dem Programm.