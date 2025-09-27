Anzeige: Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis wird künftig von zwei Inhabern geführt

Tatjana Zeis steigt in die Führung der Kanzlei Blaskowitz in Sulz am Neckar ein. Diese wird zur Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis.
Seit dem 1. Januar 2025 führt Tatjana Zeis die bisherige Steuerkanzlei Blaskowitz zusammen mit Gründer Marcus Blaskowitz. Mit der Umfirmierung zur Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis Partnerschaft mbB wird diese Entwicklung auch nach außen sichtbar. Marcus Blaskowitz ist weiterhin voll in der Kanzleileitung und im Tagesgeschäft aktiv. Die persönliche, individuelle und vorausschauende Beratung bleibt mit der neuen Teilhaberin nicht nur erhalten, sondern wird gezielt weiterentwickelt. In diesem Zug werden auch Beratungstermine vor Ort bei Mandanten verstärkt.