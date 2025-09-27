Anzeige: Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis wird künftig von zwei Inhabern geführt

Seit dem 1. Januar 2025 führt Tatjana Zeis die bisherige Steuerkanzlei Blaskowitz zusammen mit Gründer Marcus Blaskowitz. Mit der Umfirmierung zur Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis Partnerschaft mbB wird diese Entwicklung auch nach außen sichtbar. Marcus Blaskowitz ist weiterhin voll in der Kanzleileitung und im Tagesgeschäft aktiv. Die persönliche, individuelle und vorausschauende Beratung bleibt mit der neuen Teilhaberin nicht nur erhalten, sondern wird gezielt weiterentwickelt. In diesem Zug werden auch Beratungstermine vor Ort bei Mandanten verstärkt.

Tatjana Zeis gestaltet die Kanzlei seit über 15 Jahren mit Die Steuerkanzlei um Marcus Blaskowitz steht seit 2003 für strategische und kluge Steuerberatung mit besonderem Fokus auf persönliche Betreuung. Diesen Anspruch prägt Tatjana Zeis seit über 15 Jahren mit. 2010 kam sie in die Kanzlei und betreut seither Mandate, baut das heute 20-köpfige Team mit auf und entwickelt Strukturen und Prozesse weiter.

Ihr fachliches Fundament legte sie mit einem Studium bei der Finanzverwaltung (Finanzamt Rottweil). Nach der Bestellung zur Steuerberaterin 2014 hat sie weitere Verantwortung übernommen. Mit ihrem Einstieg als Inhaberin wird diese Rolle jetzt auch nach außen sichtbar und ist der nächste logische Schritt für die Kanzlei.

Mandantenbetreuung vor Ort wird verstärkt

Bisher war Tatjana Zeis in erster Linie im operativen Bereich tätig. Diese Rolle rückt jetzt mehr in den Hintergrund, um ihre neuen Aufgaben in der Geschäftsleitung zu übernehmen. Dazu zählt unter anderem die persönliche Beratung und in diesem Zuge auch, Mandanten verstärkt vor Ort zu besuchen. Dieser Bereich lag bisher überwiegend bei Marcus Blaskowitz und wird jetzt mit Tatjana Zeis weiterentwickelt und intensiviert. Während viele Kanzleien auf den gewohnten Schreibtisch vertrauen und Vor-Ort-Besuche selten sind, versteht die Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis sie als bewusste Begegnung. Der direkte Austausch in den Betrieben ergänzt die gewohnte Betreuung um praktische Details und Zusammenhänge, die am Standort des Mandanten schneller sichtbar werden.

Kanzlei geht erste Schritte mit künstlicher Intelligenz

Neben ihrer steuerberatenden Tätigkeit hat Tatjana Zeis mit der Einführung von Künstlicher Intelligenz in der Kanzlei begonnen. KI-Lösungen und automatisierte Prozesse kommen in Zukunft dort ins Spiel, wo sie wiederkehrende Aufgaben effizienter machen. So bleibt mehr Raum für das, worauf es Mandanten ankommt: die persönliche und gründliche Beratung, bei der Lösungen zielgerichtet und vorausschauend entwickelt werden.

Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis: Mit gemeinsamer Führung sicher aufgestellt für die Zukunft

Die beiden Inhaber lenken die Kanzlei in Zukunft zusammen und geben ihr damit eine klare und stabile Richtung. Die mehr als 20 Mitarbeitenden stehen hinter diesem Schritt, weil sie wissen, dass die Kanzlei damit solide und nachhaltig aufgestellt ist. Mandanten können sich weiterhin darauf verlassen, dass persönliche Beratung, hochwertige Arbeit und Weitblick in der Steuerkanzlei Blaskowitz und Zeis fest dazugehören.