Anzeige "Steinach bewegt"

Unter dem Motto "Steinach bewegt" veranstaltet der Wirtschaftskreis am Sonntag, 29. April, seine vierte Leistungsschau. Mehr als 50 Betriebe zeigen laut Ankündigung in den Gewerbegebieten Bildstöckle und Interkom, was sie zu bieten haben.

Das Motto begründen die Veranstalter unter anderem damit, dass Steinachs Handwerker, Dienstleister, Gewerbetreibende und Gastronomen "tatsächlich so einiges bewegen". Bereits bei den drei bisherigen Leistungsschauen habe der Wirtschaftskreis "Beachtliches aufgefahren". In diesem Jahr soll aber noch mehr geboten werden.

Schon auf dem Weg zur Schau erwarte die Besucher die erste Attraktion: Eine Bimmelbahn halte regelmäßig am Festplatz und Feuerwehrhaus, um die Besucher in die Indus­triegebiete zu befördern. Dort gebe es neben dem kulinarischen Angebot – unter anderem mit Pulled-Pork-Burritos und Wildschwein-Burgern – sowie den 50 gewerblichen Ausstellern auch viele weitere Attraktionen. Für Spaß bei jungen Gästen sollen etwa Hüpfburg, Bastelecke, Zauberer, Karussell und ein Seifenkistenrennen sorgen – für Letzteres ist von 12 bis 16 Uhr eine Anmeldung vor Ort möglich. Die Erwachsenen erwarte unter anderem eine Sand-Lounge mit Liegestühlen, Whirlpool, Cocktails und Musik. Auch ein neunminütiger Hubschrauberrundflug über den Schwarzwald für 49 Euro pro Person stehe zur Auswahl.