Anzeige: Startklar für die neue Caravaning-Saison mit dem TÜV SÜD

Das neue TÜV SÜD-Service-Center in Aichhalden-Rötenberg bietet weit mehr als die Hauptuntersuchung. Das Leistungsspektrum reicht bis zum Schaden- und Wertgutachten.
Der Sommer steht vor der Tür – höchste Zeit, den Wohnwagen oder das Wohnmobil fit für die neue Reisesaison zu machen. Ob Kurztrip in den Schwarzwald oder große Alpen-Tour: Sicherheit fährt immer mit. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Gasinstallation und natürlich auch die HU-Plakette zu prüfen – damit Sie mit einem guten Gefühl starten können“, empfiehlt Stefan Leske, Leiter des TÜV SÜD Service-Centers Aichhalden-Rötenberg.