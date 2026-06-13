Anzeige: Startklar für die neue Caravaning-Saison mit dem TÜV SÜD

Das neue TÜV SÜD-Service-Center in Aichhalden-Rötenberg bietet weit mehr als die Hauptuntersuchung. Das Leistungsspektrum reicht bis zum Schaden- und Wertgutachten.

Der Sommer steht vor der Tür – höchste Zeit, den Wohnwagen oder das Wohnmobil fit für die neue Reisesaison zu machen. Ob Kurztrip in den Schwarzwald oder große Alpen-Tour: Sicherheit fährt immer mit. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Gasinstallation und natürlich auch die HU-Plakette zu prüfen – damit Sie mit einem guten Gefühl starten können“, empfiehlt Stefan Leske, Leiter des TÜV SÜD Service-Centers Aichhalden-Rötenberg.

Das Leistungsspektrum Das neue Service-Center im Herdweg 3 bietet weit mehr als die klassische Hauptuntersuchung inklusive der Abgasuntersuchungen. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Änderungs- und Vollabnahmen, Oldtimergutachten zur Erlangung eines H-Kennzeichens sowie Gasprüfungen an Wohnmobilen und Wohnwagen.

Dies sind die Dienstleistungen

Darüber hinaus stellen die TÜV SÜD-Sachverständigen in Aichhalden privaten wie gewerblichen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung – vom Wertgutachten für den Oldtimer oder Leasingrückläufer bis zum Schadengutachten. „Kommt es zu einem Unfall, stehen unsere Experten bereit, um Schadengutachten für Haftpflicht- und Kaskoschäden zu erstellen“, ergänzt Thomas Scherle, TÜV SÜD-Leiter für Schäden und Bewertungen im Marktgebiet Schwarzwald / Neckaralb.

Transparenz und Service

„Transparenz und Service stehen für uns an oberster Stelle – dazu gehört nicht zuletzt neueste Technik und ein breites Angebot, das über die Hauptuntersuchung hinausgeht“, so TÜV SÜD. Das neue Service-Center bietet zusätzlich spezielle Services rund um den Unfallschaden: Gutachten, Kosteneinschätzung bis hin zur Korrespondenz mit der gegnerischen Versicherung. „Das alles erhalten Autofahrer bei uns in Aichhalden“, sagt Thomas Scherle, TÜV SÜD Schäden-Experte.

Innovative Prüftechnik

Die neue Prüfeinrichtung verfügt über eine moderne Prüfgasse – inklusive innovativer Prüftechnik. Parallel zu Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen können Motorräder geprüft werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem in der Prüfung von Land- und Forstmaschinen. „Aichhalden hat ein großes Einzugsgebiet und ist ländlich geprägt. Deswegen gehören auch viele Betreiber von Landmaschinen zu unseren Kunden.“

Das Service-Center in Aichhalden-Rötenberg ist am Montag von 13 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Termine können über die kostenfreie Hotline 0800 888090 oder online unter www.tuvsud.com/hu gebucht werden.