Anzeige: Start in die Gartensaison

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 66

WPC-Dielen sorgen für Trittsicherheit an Pool und Gartenteich. Egal, ob gefliester Swimmingpool, Natur- oder Schwimmteich: Wasserflächen prägen die Gestaltung eines Gartens deutlich.

Wer Sitzplätze oder Laufwege in unmittelbarer Nähe plant, sollte Materialien wählen, die dauerhaft, feuchtigkeitsbeständig und trittfest sind – schließlich soll das nasse Vergnügen nicht in einer unfreiwilligen Rutschpartie enden oder nach nur einer Saison qualitativ minderwertig aussehen.

Strapazierfähiges Material ohne Splitterbildung

Bewährt haben sich dafür unter anderem Dielen aus dem Holzverbundwerkstoff WPC. Die Abkürzung steht für Wood Polymer Composite (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe).

In der Herstellung werden Holzfasern mit thermoplastischem Kunststoff verbunden, der sich wie eine schützende Ummantelung um die Fasern legt. Optisch erinnert WPC stark an klassische Holzdielen, ist jedoch pflegeleichter und weniger anfällig für Feuchtigkeit – ein Vorteil in direkter Wassernähe.

Auch Barfußläufer profitieren, denn anders als bei reinem Holz bilden sich bei WPC keine Splitter, an denen man sich verletzen kann. Wichtig ist zudem eine gute Trittsicherheit. Diese hängt nicht nur von einer hohen Rutschhemmklasse ab, sondern auch von der Oberflächenstruktur. Dielen mit einer fein strukturierten, rillenarmen Oberfläche ermöglichen einen besseren Wasserablauf und damit eine sicherere Begehbarkeit. Anbieter wie Naturinform führen verschiedene Serien in unterschiedlichen Farben. Die Oberflächen der Dielen werden im Produktionsprozess aufgeraut, häufig sind sie zudem UV-geschützt. Durch Witterungseinflüsse kann sich mit der Zeit eine natürliche Patina bilden, die das Material zusätzlich vor dem Ausbleichen schützt. Wer einen Pool umrandet, sollte außerdem darauf achten, dass die gewählten Dielen chlor- und salzwasserbeständig sind. Für umweltbewusste Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer kann zudem relevant sein, ob der Holzanteil der Dielen PEFC-zertifiziert ist. PEFC steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ( Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen). Das Siegel steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung und Waldschutz. Ebenfalls von Bedeutung ist, ob Hersteller die eigenen Dielen bei einem späteren Rückbau zurücknehmen und einem Recyclingprozess zuführen. Das spart Ressourcen.