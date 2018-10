Anzeige Stars und Sternchen bereit für ihren Auftritt

Der M usikverein Eintracht Göttelfingen feiert am Samstag, 3. November, seine 23. Starparade und am Sonntag, 4. November, sein 33. Bockbierfest in der Korntalhalle.

Für Stimmung und Unterhaltung sorgt am Samstagabend ab 20 Uhr der Musikverein Eintracht Bierlingen. Zusammen mit der Baisinger BierManufaktur Familie Teufel bietet der Musikverein Eintracht Göttelfingen ein kulinarisches Erlebnis, bei dem neben alkoholfreien Getränken und verschiedenen Weinen die Bierspezialitäten aus dem Nachbarort im Fokus stehen.

Gespannt dürfen die Gäste der 23. Starparade entgegenfiebern, die gegen 22.30 Uhr beginnt. Stars aus verschiedenen Genres wie Pop, Rock oder Volksmusik und vielen mehr bereiten sich seit Wochen auf den großen Auftritt in Göttelfingen vor. Anschließend fordert DJ Merdee zum Tanzen und Mitmachen auf.