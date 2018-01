Anzeige Starke Firmen in der Region

Vorgestellt haben wir bereits die "Bea GmbH", die in Sulgen einen großen Fliesen-Abholmarkt hat. Sucht man Qualität bei Bodenbelägen, hat man bei der "Bea GmbH" in der Heiligenbronner Straße in Sulgen die richtige Adresse. Wand- und Bodenfliesen, Bordüren und Dekors bietet der Profi in klassischen und modernen Ausführungen für außen und innen an. Fündig werden Häuslebauer und Heimwerker. Als kompetenter Handwerksfachbetrieb ist das Mitarbeiterteam auf Baustellen unterwegs und garantiert Qualität.

Treppen von der Stange gibt es bei der Firma "Herzog Treppen und Holzbau" nicht. Hier zählen Ästhetik und individuell gefundene Lösungen, um die Stockwerke praktisch und sinnvoll in modernem oder klassischem Design zu verbinden. Eine Vielfalt von Werkstoffen kann hierbei zum Einsatz kommen. Nicht nur Holz, sondern auch robuste Graniteinlagen, Edelstahlstäbe oder Glas peppen die Treppenaufgänge auf. Der Betrieb führt außerdem sämtliche klassischen Zimmererarbeiten aus.

Rund um den natürlichen Baustoff Holz dreht es sich bei "Hess Holzbau GmbH und Co. KG" und "Andreas Hess Montagen & Bauelemente", wo versierte Zimmerer und Schreiner am Start sind. Wer interessiert sich für Fertighäuser? Der sollte auf jeden Fall an ein Holzhaus denken. Mit Holz gebaute Häuser überzeugen durch relevante Pluspunkte. Dabei sieht man einem Fertighaus aus Holz den natürlichen Baustoff nicht unbedingt an. Freilich kann man die Holzoptik natürlich erhalten – innen auf jeden Fall.