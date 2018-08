Anzeige Starke Felder buhlen um Titel

Für die Ebinger Lokalmatadore Fabian Müller, Daniel Hirschler, Philipp Klein und Christopher Veit heißt es indes, sich so gut wie zu verkaufen, um für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.

Los geht es am Donnerstag, 30. August, ab 10 Uhr mit der Qualifikation der Herren, die um acht Plätze in der ersten Runde des 32-köpfigen Hauptfeldes kämpfen.

Die Damen eröffnen am Freitag, 31. August, ab 10 Uhr ihren Wettbewerb mit den Erstrundenmatches; die Herren folgen dann am Nachmittag ab 14 Uhr. die Achtel- und Viertelfinals bei den Frauen und männern gehen am Samstag, 1September ab 10 Uhr auf der Ebinger Anlage über die Bühne. Am Sonntag ermitteln die Damen ab 9.30 Uhr in den Halbfinals die beiden Endspielteilnehmerinnen; die Semifinals der Herren folgen gegen 11 Uhr. Gegen 12.30 Uhr steigt dann das Damen-Finale und im anschluss das Endspiel der Herren, in denen die Titelträger des 72. Zollernalb-Tennis-Turniers gekürt werden.

"Liebe Mitbürger und Freunde des Tennissports, wie im Vorjahr wird das Zollern-Alb-Turnier am ersten Septemberwochenende den Höhepunkt der Tennissaison bilden. Vom 30. August bis 2. September werden die Damen um den Cup der Sparkasse Zollernalb und die Herren um den CompData Cup kämpfen. Dieser Termin verspricht reges Zuschauerinteresse, da die meisten Tennisbegeisterten aus dem Urlaub zurück und für sportliche Highlights offen sind. Wir empfinden es als großes Glück für die TGE, dass die Albstädter CompData GmbH wieder das Sponsoring für den Herrenwettbewerb und die Sparkasse Zollernalb dasjenige für den Damenwettbewerb übernehmen. Sie legen die Grundlage für attraktive Preisgelder und hochklassige Teilnehmerfelder. Wir möchten uns bei beiden Sponsoren sehr herzlich bedanken. Auch der Tennisclub Tailfingen hält uns die Treue und unterstützt uns in bewährter Manier bei der reibungslosen Durchführung des Turniers. Hierfür ein ganz spezieller Dank an Vorstand und Mitglieder, verbunden mit der Hoffnung, viele unserer Freunde aus dem Nachbarverein während des Turniers begrüßen zu dürfen. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt auch der Stadt Albstadt für die vielfältige Unterstützung der TGE und Herrn Oberbürgermeister Klaus Konzelmann für die Übernahme der Schirmherrschaft für das Zollern-Alb-Turnier. Die Preisgelder und die Ranglistenpunkte sind die harten Fakten, die die Spielerinnen und Spieler zur Turnierteilnahme motivieren. Wie uns viele Teilnehmer bestätigen, spielt bei der Entscheidung für das Zollern-Alb-Turnier aber auch die Sportbegeisterung des Albstädter Publikums und die Atmosphäre auf unserer schönen Anlage eine wichtige Rolle, sodass sie immer wieder gerne nach Albstadt kommen. Unterstützen Sie uns bitte entsprechend. Unser neu gestaltetes Vereinsheim und die gepflegte Küche sind weitere Gründe für einen Besuch. Nutzen Sie die Gelegenheit, beides zu erproben. Ob Sie bereits Tennisfreund sind oder nur schnuppern wollen, Sie sind uns auf unserer Anlage willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie sich wohl fühlen bei uns und laden Sie herzlich ein."

Bodo Friederich

Vorsitzender

Tennisgesellschaft Ebingen