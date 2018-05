Anzeige Ständig selbst auf dem Prüfstand

"Um dies zu erreichen, ist es wichtig, sich immer wieder auf den Prüfstand zu stellen", ist Geschäftsführer Winfried E. Schmid überzeugt. Deswegen nimmt man regelmäßig an externen Umfragen teil – in diesem Jahr erstmals am Landeswettbewerb "Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg" des "Great Place to Work Instituts". Mit Erfolg – WSS wurde ausgezeichnet. "Die Umfragen liefern wertvolle Ansätze zur Weiterentwicklung des Unternehmens und unserer Leistungen." Gleichzeitig sei die Auszeichnung ein Signal für künftige Mitarbeiter, "sozusagen ein greifbares Symbol, dass ein herzliches Miteinander und die Entwicklung der Mitarbeiter bei WSS sehr hohen Stellenwert genießt", so Schmid.