Anzeige: Städtlifescht in Schopfheim

Das beliebte Traditionsfest dauert erstmals drei Tag.
Das Städtlifest steht vor der Tür: Am Wochenende wird in Schopfheims Mitte wieder gemeinschaftlich gefeiert – los geht die Traditionsveranstaltung mit dem „neuen Freitag“. Bedeutende Änderungen kündigen sich nach dem Jubiläumsjahr anlässlich des 50. Bestehens an: Mit dem zusätzlichen Festtag am Freitagabend weitet sich das Städtlifest auf drei Tage aus. Am Samstag verläuft alles wie bisher. Am Sonntag indes endet der Festbetrieb am frühen Nachmittag. Nach der Tombola-Verlosung um 14 Uhr werden die Vereine als Betreiber der Buden den Ausklang einläuten. Wie die neue Option mit dem Freitagabend angenommen werde, und wie sich der frühe Schluss am Sonntag gestalte, bleibe abzuwarten, sagt Andreas Gsell, Sprecher der Interessengemeinschaft Städtlifest. Dem neuen zeitlichen Rahmen gingen viele Beobachtungen, Überlegungen und Abwägungen voraus. Den Freitag als typischen Ausgehtermin wolle man sozusagen testen. Das verfrühte Ende am Sonntag sei der Tatsache geschuldet, dass sich in den letzten Jahren eine Flaute bemerkbar gemacht habe.