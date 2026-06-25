Anzeige: Städtlifescht in Schopfheim

Das Städtlifest steht vor der Tür: Am Wochenende wird in Schopfheims Mitte wieder gemeinschaftlich gefeiert – los geht die Traditionsveranstaltung mit dem „neuen Freitag“. Bedeutende Änderungen kündigen sich nach dem Jubiläumsjahr anlässlich des 50. Bestehens an: Mit dem zusätzlichen Festtag am Freitagabend weitet sich das Städtlifest auf drei Tage aus. Am Samstag verläuft alles wie bisher. Am Sonntag indes endet der Festbetrieb am frühen Nachmittag. Nach der Tombola-Verlosung um 14 Uhr werden die Vereine als Betreiber der Buden den Ausklang einläuten. Wie die neue Option mit dem Freitagabend angenommen werde, und wie sich der frühe Schluss am Sonntag gestalte, bleibe abzuwarten, sagt Andreas Gsell, Sprecher der Interessengemeinschaft Städtlifest. Dem neuen zeitlichen Rahmen gingen viele Beobachtungen, Überlegungen und Abwägungen voraus. Den Freitag als typischen Ausgehtermin wolle man sozusagen testen. Das verfrühte Ende am Sonntag sei der Tatsache geschuldet, dass sich in den letzten Jahren eine Flaute bemerkbar gemacht habe.

Am späten Sonntagnachmittag sei es zu ruhig gewesen, heißt es. Eine weitere Neuheit betrifft gastronomische Konzept. Erstmals werden die Vereine am „neuen Freitag“ freie Wahl bezüglich der Getränke und Speisen haben. Gsell spricht von Freestyle. Bisher gab es klare Absprachen, wer was an seinem Stand anbietet. Um zu vermeiden, dass es überall dasselbe gebe, worunter die Attraktivität leide. Bei den Mannen des MSC werden beispielsweise leckere Steaks gebrutzelt, und bei den Handballern gibt es ein ungewöhnliches Bier. Am Freitagabend darf nun jeder selbst entscheiden, am Samstag und Sonntag wird alles in geregelten Bahnen verlaufen. „Das wird dieses Mal besonders spannend“, so die wohl berechtigte Prognose des IG-Sprechers. Um 18 Uhr wird Bürgermeister Dirk Harscher am Freitag mit dem traditionellen Fassanstich das Städtlifescht eröffnen. Musikalisch begleitet wird die Zeremonie vom Musikverein Wiechs. Die Stimmung unter den beteiligten Vereinen ist durchweg positiv. Wie wohl viele der Beteiligten sind die Musiker aus Wiechs seit längerem Feuer und Flamme. Einen zweiten Auftritt wird das Orchester am Sonntag beisteuern. Wie schon im Jubiläumsjahr beteiligen sich erneut zehn Vereine am Festgeschehen.

Die Flaniermeile erstreckt sich traditionell vom Kronenbrunnen auf dem Marktplatz bis zum Narrenkeller in der Wallstraße. An den gewohnten Schauplätzen treffen die Besucher auf die Buden, teils mit eigener kleiner Festwirtschaft, des MSC Schopfheim, des Gesangvereins Eichen, des Auma-Zinkens, des Schlattholz-Zinkens und des Sternen-Zinkens. Das Harmonikaorchester Schopfheim ist mit von der Partie, darüber hinaus mit einem Auftritt, ebenso wie der Musikverein Wiechs seine Raclettebude betreibt und sich an der Unterhaltung beteiligt. Nicht zuletzt werden die Mitglieder des SV Schopfheim und des HSV Schopfheim die Festmeile bereichern.

Unübersehbar die Präsenz des DRK Ortsvereins, der mit dem Kinderkarussell am Kronenbrunnen zum Magnet für die Jüngsten wird. Ebenfalls fest zum Programm gehört der sonntägliche Frühschoppen mit der Stadtmusik, wie es aus dem Verein verlautet. Auch der bewährte Dossenbacher DJ Freddy darf am Städtlifest nicht fehlen. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die Baustelle auf dem Marktplatz. Die Organisatoren beobachten die Entwicklung aufmerksam und wollten die Situation abwarten.

Info

Städtlifest Schopfheim:

Freitag von 18 bis 1 Uhr, Samstag von 11 bis 1 Uhr, Sonntag von 11 bis 15 Uhr.