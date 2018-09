Anzeige Stadtmobil-Wochen: einfach mal das Sharen probieren

Beispielhaft und Vorbild auch für Nagold ist das Carsharing-Angebot in der Region Stuttgart. Hier betreibt der Verein StadtMobil e.V. zahlreiche CarSharing-Stationen, wohnortnah und an zentralen Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs. Möglich ist dies durch die vielen ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder. Sie beraten zum CarSharing-Angebot und helfen mit bei der Entscheidung zum Umstieg. Auch in Nagold ist Stadtmobil-CarSharing bereits mit zwei Fahrzeugen in der Calwerstrasse in Höhe der Staatsklenge vertreten.

Was liegt also näher, als CarSharing einfach mal zu testen? Carsharing, Bus, Bahn oder Fahrrad ergänzen sich zu einem optimalen Mobilitätsmix. So helfen die Nutzer mit, die Umwelt zu entlasten und schonen darüber hinaus den eigenen Geldbeutel. Bei einem Netz von 220 verlässlichen Stationen ist der nächste Standort nie weit entfernt oder mit dem ÖPNV leicht erreichbar. Die zentral gelegenen Stationen in 31 Städten und Gemeinden des VVS-Gebiets sind Tag und Nacht zugänglich. Auch die Buchung der Fahrzeuge ist rund um die Uhr möglich: Erst kurz vor Fahrtantritt oder mehrere Monate im Voraus – einfach per Telefon oder Internet.

Kunden von stadtmobil können nicht nur die Fahrzeuge in Nagold, sondern über 500 CarSharing-Fahrzeuge im gesamten Großraum Stuttgart nutzen. Deutschlandweit stehen sogar fast 4000 Fahrzeuge bei den Carsharing-Partnerorganisationen zur Verfügung. Wer es einfach mal ausprobieren möchte, der vereinbart einen Termin für eine persönliche Beratung: Für Auskünfte oder Vertragsabschluss steht in Nagold die ehrenamtliche Filialsprecherin des Vereins Stadtmobil e.V. Hayriye Marder, unter E-Mail: nagold@stadtmobil-ev.de zur Verfügung.