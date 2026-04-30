Anzeige: Stadtbrunnenfest in Wolfach

Endlich ist Frühling! Und das heißt auch: Am 3. Mai ist es an der Zeit für das „Stadtbrunnenfest“ und den verkaufsoffenen Sonntag in Wolfach. Die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr.

Rund 50 Wolfacher Firmen, Geschäfte, Gartenwirtschaften und Gastronomiestände laden ihre Gäste ein, um ihnen ihr vielfältiges Sortiment, attraktive Shopping-Angebote oder kulinarische Köstlichkeiten zu präsentieren. Ein Highlight ist die Fashion Show auf der Bühne vor dem Rathaus – das sollte man nicht verpassen Für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist ebenso gesorgt wie für Unterhaltung mit Livemusik von „Captain Morgan“ sowie Darbietungen vor dem Rathaus und im Schlosshof.

In der Innenstadt zeigen sechs Autohäuser mit spannenden Ausstellungsfahrzeugen aller Kategorien die Autotrends des Jahres 2026.

Im Schlosshof wartet ein riesiger, bunter Bewegungsparcours des TV Wolfach auf alle kleinen und großen Entdecker. Hier darf nach Herzenslust getobt, geklettert, balanciert und ausprobiert werden. Überall gibt es etwas Neues zu entdecken! Mit viel Spaß und Bewegung wird jeder Schritt zum kleinen Abenteuer, bei dem Kinder ihre Geschicklichkeit testen und sich richtig austoben können.

Und auch in der Innenstadt geht der Spaß weiter: Eine Hüpfburg lädt zum Springen, lachen und Abheben ein, während sich beim liebevoll gestalteten Kinderkarussell alles um strahlende Kinderaugen dreht. Hier können die Kleinsten ihre Runden drehen und einfach eine schöne Zeit genießen. Ein echtes Highlight für alle Kinder – voller Freude, Bewegung und unvergesslicher Momente!

Wer „Rares für Bares“ sucht, sollte den großen Flohmarkt am Damm nicht verpassen, denn dort finden sich wieder Schnäppchen für Jung und Alt – mit etwas Glück sind Raritäten und alte Schätze dabei. Auch Freunde des Kunsthandwerks kommen in diesem Jahr bei der kleinen Kunsthandwerkermeile mit handgemachten Accessoires sowie Deko- und Geschenkideen in der Kirchstraße auf ihre Kosten.