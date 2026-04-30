Anzeige: Stadtbrunnenfest in Wolfach

Endlich ist Frühling! Und das heißt auch: Am 3. Mai ist es an der Zeit für das „Stadtbrunnenfest“ und den verkaufsoffenen Sonntag in Wolfach. Die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr.
Rund 50 Wolfacher Firmen, Geschäfte, Gartenwirtschaften und Gastronomiestände laden ihre Gäste ein, um ihnen ihr vielfältiges Sortiment, attraktive Shopping-Angebote oder kulinarische Köstlichkeiten zu präsentieren. Ein Highlight ist die Fashion Show auf der Bühne vor dem Rathaus – das sollte man nicht verpassen Für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist ebenso gesorgt wie für Unterhaltung mit Livemusik von „Captain Morgan“ sowie Darbietungen vor dem Rathaus und im Schlosshof.