Anzeige Stadt präsentiert sich von starker Seite

Infoforum Ausbildung Eines der besonderen Elemente des hochwertigen Rahmenprogrammes ist das Forum "Ausbildung in Bräunlingen". Als Schwerpunkt dieser Ausbildungsbörse werden die Bräunlinger Betriebe ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Der attraktive Gewerbestandort Bräunlingen bietet mit seinen knapp 2500 Arbeitsplätzen ein breites Spektrum an nachhaltigen Berufen. Diese integrierte Infomesse bietet im Foyer der Stadthalle einen echten Mehrwert für die jungen Besucher. Folgene Firmen nehmen hier teil: Bäckerei Schmid, Bedrunka & Hirt GmbH, Blitz Rotary GmbH, Dynacast Deutschland GmbH, Frei Lacke, Konrad Volz GmbH, MTS Scherzinger GmbH, Stadt Bräunlingen, Straub Verpackungen GmbH sowie die Wirtschafsförderungsgesellschaft SBH. "Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema von dem alle betroffen sind. Mit dieser besonderen Aktion wollen wir die Jugendlichen mobilisieren und das Interesse an den verschiedenen Berufen wecken", hebt Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Jürgen Bertsche dieses Angebot heraus.

Viertes internationales Oldtimertreffen Als echte Attraktion entwickelte sich das parallel laufende Oldtimertreffen. Bereits zum vierten Mal stellt sich dieser nostalgische Auto- und Motorradmarkt in Bräunlingen vor. Automobil- und Fahrzeuggeschichte kann hier an den zwei Tagen pur erlebt werden. Wahre Prunkstücke, traditionelle Automobile aus dem vergangenen Jahrhundert können hautnah bestaunt werden. Des weiteren sorgen am Sonntag von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr über 100 Oldtimerfreunde für ein buntes Spektakel. Raritäten auf vier Räder, die man sonst nur noch ganz selten zu Gesicht bekommt, werden die Bräunlinger Innenstadt in ein wahres Museum technischer Automobilgeschichte verwandeln. Rahmenprogramm Aktionen von Vereinen auf der großen Freibühne bei der Stadthalle garantieren für weitere Unterhaltung. Auch der städtische Kindergarten ist mit Kinderbetreuung am Sonntag sowie Kinderschminken in die lebendige Veranstaltung integriert. Mit einem großen Gewinnspiel wo als erster Preis ein achttägiger Badeurlaub an der italienischen Adria für zwei Personen zu gewinnen ist, sorgt für einen weiteren Anreiz. In der Stadthalle werden sich die Scherenschleifer (14.30 Uhr), sowe der MGV Döggingen (15.30 Uhr) mit abwechslungsreichem Gesang vorstellen. Auf der Freibühne treten die Stadtkapelle Bräunlngen (13.30 Uhr), die DRK-Seniorengymnastik (15 und 15.40 Uhr), der MGV Bräunlingen (15.15 Uhr) sowie die Guggenmusik "Brändbachhupä" (15.50 Uhr) auf.

Samstag 5. & Sonntag. 6. Mai 11 bis 18 Uhr Gewerbeschau in der Stadthalle und im Freigelände geöffnet. Aussteller aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung. An verschiedenen Messeständen finden zahlreiche Sonderaktionen statt. Große Oldtimerschau "110 Jahre Automobilgeschichte – sehen und erleben 11 bis 18 Uhr: Infoforum Ausbildung in Bräunlingen (Foyer Stadthalle) mit Sonderverlosung für junge Leute: Vier Karten für Open-Air mit Max Giesinger und Sunrise Avenue in Freiburg zu gewinnen. Bewirtung an beiden Tagen im Ausstellungscafe (Stadthalle) und im Freigelände

Sonntag, 6. Mai: Verkaufsoffener Sonntag des Bräunlinger Einzelhandels 4. großes Oldtimertreffen in der Innenstadt (Autos und Motorräder) Unterhaltungsprogramm für die gesamte Familie (13 bis 16.30 Uhr) mit den Vereinen aus der Gesamtstadt Bräunlingen (im Freigelände an der Stadthalle )

Kinderprogramm: Kinderbetreuung im städtischen Kindergarten beim Freigelände (13 bis 16 Uhr), Kinderschminken an der Stadthalle

Die Teilnehmer Anton Vogt, Transporte Autohaus Albert Henkel Autohaus Hofheinz Autohaus Patrick Zimmermann Bäckerei Schmid, Bedrunka+Hirt, Gerätebau Beratungszentrum Alter und Technik (VS-Villingen) Bertsche Kommunalgeräte, Blenkle Fahrzeugbau Blitz Rotary Die Brille, Optik Wilhelm, Dynacast Deutschland Energie Versorgung Südbaar ESB Blumberg Roswitha Fabig-Sobott, med. Fußpflegepraxis Frei Lacke GmbH&Co.KG, Gantert Gebäudetechnik, Geländespieler GbR, Gi-Sa-Pe Ambulanter Pflegedienst, Girenhof – Urlaub und Reiten, Griwecolor Farben- und Beschichtungen Hauptvogel & Schütt, Planungsbüro GmbH, Donaueschingen Hauptvogel GmbH, Sanitär + Heizung Mike Hofacker, Sanitär und Heizungsbau, Hofmeier Malerfachbetrieb Holz-Zentrum Geier IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Löwenbrauerei Bräunlingen, MTS Scherzinger GmbH, Metalltechnik, Nobs Raumausstattung, Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis Quattländer, Reinigungsbedarf, Raiffeisen-Warengenossenschaft Walter Rosenstiehl, Heiz-, Klima- und Solartechnik, Sanitär Schwarzwälder Bote Wilhelm Stark Baustoffe Stiegeler IT, Schönau Straub-Verpackungen Südkurier Vereinigte Lohnsteuerhlfe Konrad Volz GmbH, Hoch-und Tiefbau Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg Manuel Baur, Zimmerei Zweckverband Gasfernversorung Baar, ZBV