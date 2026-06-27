Anzeige: Stadt mit Geschichte

Dietmar Benz kennt als Bürgermeister die Stadt Mahlberg besonders gut. Was sie ausmacht und zu bieten hat, erzählt er im Gespräch mit der LZ.
Herr Benz, Wie würden Sie folgenden Satz abschließen: „Mahlberg ist...“? Mahlberg ist eine Stadt mit Geschichte, einem starken Vereinsleben sowie hoher Wohn- und Lebensqualität für Familien und alle Generationen. Was können Sie uns zum Thema Bildung in Mahlberg sagen? In Mahlberg und Orschweier gibt es katholische Kindertagesstätten mit Betreuungsangeboten ab einem Jahr bis hin zur Ganztagsbetreuung. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren zusätzliche Plätze geschaffen und gemeinsam mit einem freien Träger einen Naturkindergarten sowie eine weitere Kita auf den Weg gebracht. An der Grundschule Mahlberg besteht ein umfassendes Betreuungsangebot mit Mittagessen. Auch am Schulstandort Orschweier wird die Betreuung weiter ausgebaut. Die Außenstelle der Grundschule ermöglicht Kindern einen wohnortnahen Einstieg in kleinen Klassen.d