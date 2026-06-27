Anzeige: Stadt mit Geschichte

Dietmar Benz kennt als Bürgermeister die Stadt Mahlberg besonders gut. Was sie ausmacht und zu bieten hat, erzählt er im Gespräch mit der LZ.

Herr Benz, Wie würden Sie folgenden Satz abschließen: „Mahlberg ist...“? Mahlberg ist eine Stadt mit Geschichte, einem starken Vereinsleben sowie hoher Wohn- und Lebensqualität für Familien und alle Generationen. Was können Sie uns zum Thema Bildung in Mahlberg sagen? In Mahlberg und Orschweier gibt es katholische Kindertagesstätten mit Betreuungsangeboten ab einem Jahr bis hin zur Ganztagsbetreuung. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren zusätzliche Plätze geschaffen und gemeinsam mit einem freien Träger einen Naturkindergarten sowie eine weitere Kita auf den Weg gebracht. An der Grundschule Mahlberg besteht ein umfassendes Betreuungsangebot mit Mittagessen. Auch am Schulstandort Orschweier wird die Betreuung weiter ausgebaut. Die Außenstelle der Grundschule ermöglicht Kindern einen wohnortnahen Einstieg in kleinen Klassen.d

Von welchen Angeboten profitieren junge Familien? Familien profitieren von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten, unserer lebendigen Vereinslandschaft und einem aktiven Jugendtreff. Zudem wurden in den vergangenen Jahren neue Bauplätze für junge Familien geschaffen. Aktuell wird auch die Aufwertung und Beschattung der Spielplätze vorangetrieben.

Wie unterstützt die Stadt ältere Menschen?Die Gemeinde unterstützt die Nachbarschaftshilfe, damit ältere Menschen möglichst lange selbstständig in ihrem Zuhause leben können.

Wie ist die medizinische Versorgung aufgestellt? Wir haben bereits vor Jahren städtische Räumlichkeiten umgebaut, um zwei Allgemeinmediziner und eine Apotheke anzusiedeln. Darüber hinaus gibt es in Mahlberg zwei Zahnarztpraxen, sodass die ärztliche Grundversorgung gesichert ist.

Ermöglicht die Nahversorgung ein gutes Leben vor Ort?

Ja. Mit einem Edeka-Markt, regionalen Anbietern wie Webers Ölmühle und dem Getränkemarkt Kloos sowie einer Bäckerei ist die Grundversorgung vor Ort gesichert.

Was bietet Mahlberg kulturell?Ein besonderes Highlight ist das Oberrheinische Tabakmuseum, das größte seiner Art in Europa. Mit moderner Medientechnik, Führungen und Veranstaltungen hat es sich zu einem beliebten Anlaufpunkt entwickelt. Darüber hinaus bereichern Konzerte der Musikvereine sowie die Veranstaltungen der Narrenzunft das kulturelle Leben unserer Stadt. Welche Freizeit- und Sportmöglichkeiten gibt es?Mahlberg bietet zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten – von Sportplätzen, Tennis- und Schießsportanlagen bis hin zu einem Skaterplatz und einer neuen Fahrradtrail-Strecke. Die Landschaft rund um den Mahlberger Berg lädt außerdem zum Joggen, Radfahren und Spazierengehen ein. Besonders stolz sind wir auf unsere zehn Spielplätze sowie die umfangreiche Vereinslandschaft.

Wie ist die wirtschaftliche Lage? In den Gewerbegebieten von Mahlberg und Orschweier konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Betriebe angesiedelt werden. Gemeinsam mit Ettenheim wurde zudem das Gewerbegebiet „DYN A5“ entwickelt. Die hohe Auslastung der Flächen zeigt die Attraktivität des Standorts. Wie entwickelt sich Mahlberg zukunftsorientiert weiter?Trotz angespannter kommunaler Finanzen investiert die Stadt in wichtige Zukunftsprojekte. Aktuell steht die Sanierung der Mehrzweckhalle Orschweier im Mittelpunkt. Weitere Schwerpunkte sind außerdem die Sicherung der Infrastruktur, die Verbesserung der Versorgung sowie die Schaffung von Wohnraum und Lebensqualität für kommende Generationen.