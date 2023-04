1 Lorena Grigoreanu und ihr Partner Robert. Foto: Stadler

Lorena Grigoreanu hat sich zusammen mit ihrem Partner Robert den großen Wunsch eines eigenen Restaurants erfüllt. Gemeinsam bewirtschaften sie und ihr Team den gastronomischen Betrieb auf dem Sportgelände des TSV Haiterbach nach dem gleichen Konzept wie beim El Greco Jettingen-Sindlingen, das seit 2018 von ihren Eltern bewirtschaftet wird.

Gastronomische Erfahrungen hat Grigoreanu dort während ihrer Tätigkeit seit Eröffnung in großem Umfang gesammelt. Seit sie 16 ist, arbeitet Lorena Grigoreanu bereits in der Gastronomie. Ihr jetziges Restaurant, das El Greco Haiterbach mit 150 Sitzplätzen in Haupt- und Nebenraum sowie einer sonnigen Außenterrasse mit etwa 100 Plätzen, bietet viel Raum und Gestaltungsmöglichkeiten für private Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder sonstige Feierlichkeiten.

Ein Lieferdienst istderzeit in Planung

Mit einem durch das El Greco angebotenen Rundumpaket und der passenden Dekoration aus der Hand von der neuen Pächterin werde jede Feier zu einem besonders festlichen Ereignis. Lorena Grigoreanu und ihr Team bieten einen Catering-Service ebenso an, wie die Möglichkeit, vorbestellte Gerichte aus der kleinen Speisekarte mit wechselnden Gerichten aus der Wochenkarte selbst abzuholen. Ein Lieferdienst ist in Planung.

Bereits jetzt sind verschiedene Themenabende geplant. Am Sonntag, 16. April, lädt das El Greco Haiterbach ab 12 Uhr zu einem traditionellen Osterbuffet mit Sänger Daraban Pavel und seinen live gesungenen Evergreen-Hits zum Festpreis ein.

Auch für Samstag, 3. Juni, „Rumänischer Balkanabend mit Buffet zum Festpreis und Livemusik mit Sängerin Lora Vera Dimofte“ nimmt das Restaurant jetzt schon Reservierungen unter Telefon 0174/6 01 23 07 entgegen. Das El Greco Haiterbach hat dienstags bis freitags und sonntags von 11.30 bis 14.30 und von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet, samstags zwischen 17.30 und 22 Uhr. Montag ist Ruhetag. Eine Facebook-Seite ist aktuell in Vorbereitung.