Anzeige: St. Patricius erfolgreich restauriert

1 Höchste Sicherheit im restaurierten Dachtragwerk: Alle Wege sind hervorragend mit Geländer geschützt. Foto: Jens Schlehe Die Sanierung der Pfarrkirche in Heiligenzimmern hat mehr als zwei Jahre in Anspruch genommen.







Nachdem in den 1980er-Jahren die letzte große Sanierung umgesetzt worden war, hatte der Sakralbau hauptsächlich an den Dachanschlüssen zu den Staffelgiebeln mit über Jahrzehnte eindringenden Niederschlagswasser zu kämpfen. Gemeinsam wurde in umfangreichen Planungen die Sanierung des historischen Dachtragwerks beschlossen. Im März 2023 startete mit dem Ausräumen der Pfarrkirche St. Patricius ein weitreichendes Projekt, das einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Pfarrkirche darstellt.