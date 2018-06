Anzeige Spot an auf den Meister-erprobten Pokal

Fußball und Bier – die gehören einfach zusammen. Aber warum eigentlich? Eberhard Haizmann, Chef der Hochdorfer Brauerei, hat eine einleuchtende Erklärung: „Bier ist halt das geselligste Getränk überhaupt.“ Und Fußball schaut man einfach nicht allein. Und Junior-Chefin Katharina Haizmann ergänzt: „Fußball ist nunmal ein Gruppenerlebnis. Ich würde mich niemals allein vor den Fernseher hocken, um mir ein Spitzenspiel anzuschauen.“

Wobei die junge Braumeisterin – aktuell im achten Monat schwanger – mit einem Mythos aufräumt: „Es kommt beim Bier zum Fußball absolut nicht auf den Alkohol an, um in die richtige Fan-Stimmung zu kommen.“ Das beweise der aktuelle Boom der (immer leckereren) alkoholfreien Biere. Die ohnehin viel besser zum „Sport“ passten als die bekannten Bier-Klassiker - weil die alkoholfreien Biere echte isotonische Super-Drinks seien. „Die darf ich zum Beispiel auch in der Schwangerschaft bedenkenlos trinken.“ Zumal all die guten Inhaltsstoffe aufgrund des besonderen Herstellungsprozesses bei Hochdorfer auch fürs Baby nicht schlecht sind. Und überhaupt: „Gegen den Durst gibt es nichts besseres!“

Wird’s denn ein Fußballer werden – die nunmehr 13. Generation der Hochdorfer Brauer-Familie? „Eher eine Kickboxerin“, lacht die Junior-Chefin. Und präsentiert den aktuellen „Pokal“, also ein besondere Glas, von Hochdorfer, den es derzeit im Handel zu jedem Hochdorfer-Kasten (mit 0,5 Liter Flaschen) gratis gibt.