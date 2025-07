Kein Sommer ohne die Sportwoche des Fußballvereins Fahrnau (FVF): Ab Freitag laden die Organisatoren wieder zum sportlich-vergnüglichen Miteinander ein. Für Unterhaltung sorgen die „Knaschtbrüder“, die Partyband „Brass Buebe“ aus Wehr und TV-Comedian und Kreisligatrainer Uwe alias Thorsten Bär.

Den Start der Sportwoche bildet die Begegnung der FVF-Damenmannschaft gegen die Damen des FC 08 Bad Säckingen am Freitag, informiert der Vorsitzende Mark Leimgruber. Den heiteren-musikalischen Ausgleich setzen zum Feierabend die „Knaschtbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger ab 20 Uhr. Das beliebte Gitarrenduo dürfte mit seinen alemannischen Hits und Hymnen für Abwechslung sorgen.

Samstag ist Jugendtag

Am Samstag gehe es den ganzen Vor- und Nachmittag um die Jugend, so Leimgruber. Anberaumt wurde wieder ein Jugendtag mit Spielen und Turnieren aller Altersklassen. Am Samstag werde zudem die Saisoneröffnung 2025/26 über den Rasen gehen. Die erste Mannschaft des FVF empfängt dazu die Kollegen des SV BW Murg. „Punkt 18 Uhr ist Anpfiff“.

Anschließend ist wiederum ein musikalischer Feierabend geboten. Gebucht wurde die neunköpfige Partyband „Brass Bube“, die trendige Blasmusik mit Power verbindet. Karten zu sieben Euro können ausschließlich an der Abendkasse gekauft werden, heißt es. Laut Leimgruber bleibe man mit sieben Euro auf sehr günstigem Niveau. Auch der Folgetag stehe ganz im Zeichen des Nachwuchses. Am Sonntag werde ein weiterer Jugendtag die jungen und jugendlichen Sportler in den Mittelpunkt stellen. Der Sonntagabend wartet dann mit einem Knaller auf: „Wir freuen uns erneut auf ein Comedy-Programm“, heißt es. Nachdem Matze Knop letztes Jahr zur großen Freude des Publikums seinen komödiantischen Finger auf manch sportliche Wunde gelegt hatte, wird dieses Mal Thorsten Bär alias „UWE! Der Kreisligatrainer“ aufkreuzen. Der Wahlhamburger und Comedian gelte als Rampensau. Er befindet sich auf Deutschland-Tour und steht im Ruf, auch jenseits des Stand-up-Metiers ein Multitalent zu sein: Von der Parodie bis zur erstklassigen Außenreportage – sein Programm bietet die volle Ladung Spaß. Sein jüngstes Thema: Die Misere beim DFB. Einlass ist ab 18 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Auch hier habe sich der FVF bemüht, die Ticketpreise so niedrig wie möglich zu halten, und diese auf 22 Euro festgelegt.

Die neue Woche startet mit dem Achim-Siegel-Gedächtnisturnier, in dessen Rahmen von Montag bis Donnerstag wieder zahlreiche Begegnungen stattfinden. Eröffnet wird das Turnier mit der Partie der ersten Mannschaft des FV Fahrnau und dem FC Hausen um 19 Uhr. Außerdem im Teilnehmerfeld des mehrtägigen Turniers sind der FC Steinen-Höllstein, der SV Inzlingen, die U 19 des FV Lörrach-Brombach und die Zweite des FV Fahrnau. Jeden Tag finden um 19 Uhr und gegen 20.10 Uhr verkürzte Spiele statt. Am Donnerstag geht’s bereits um 18.30 Uhr mit den Platzierungsspielen los. Zum Abschluss findet das jährliche Grümpelturnier des FVF statt, das wie immer rasch ausgebucht war. Anpfiff ist um 18 Uhr, die Siegerehrung wird um 24 Uhr stattfinden.

Sportwoche des Fußballverein Fahrnau vom 25. bis 31. Juli auf dem Vereinsgelände in der Grienmatt. Freitag, 25. Juli, 20 Uhr, „Knaschtbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger, Eintritt frei; Samstag, 26. Juli, 20 Uhr, Konzert der „Brass Bube“, Eintritt sieben Euro; Sonntag, 27. Juli, 20 Uhr, Comedian Thorsten Bär alias „UWE! Der Kreisligatrainer“. Einlass ab 18 Uhr. Tickets 22 Euro, an der Abendkasse oder unter www.fv-fahrnau.de