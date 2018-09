Anzeige Sportanlage am Schulzentrum wird eingeweiht

Vier Monate nach dem Spatenstich startet der Sportbetrieb auf der Sportanlage am Schulzentrum Pfalzgrafenweiler. Im Beisein von Vertretern der Schulen, des Turnvereins und des Sportkreis übergibt Bürgermeister Dieter Bischoff die Anlage am Samstag, 15. September, um 12 Uhr. Die Umgestaltung des alten Hartplatzes war ein lang gehegter Wunsch, der nach einer mehrjährigen Planungsphase und einer viermonatigen Bauzeit nun in Erfüllung geht. Auf dem Gelände entstand auf einer Fläche von 44 mal 26 Metern ein Basketballfeld, das auch als Fußball- und Handballfeld oder zum Volleyballspielen genutzt werden kann. Daneben entstanden eine vierbahnige 100-Meter-Tartan-Laufbahn sowie eine zweibahnige Weitsprung- und eine Kugelstoßanlage. Außerdem wurde eine Gerätehütte errichtet. Bauausführendes Unternehmen war die Firma Fahr aus Dornstetten.