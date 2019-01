Anzeige Sport und Spektakel

Auch diesmal bekommt das Publikum in der Ebinger Festhalle die ganze Bandbreite dessen zu sehen, was der TSV Ebingen an spektakulärem Sport zu bieten hat. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, die Gala um 18.30 Uhr; den Anfang macht die TSV-Turnschule: Der Liganachwuchs präsentiert "Tabaluga" und die Ligaturnerinnen eine Darbietung mit dem vielversprechenden Titel "Wiesengaudi".

Des weiteren steht Tanz auf dem Programm: Die Stardancer 1 von Nadine Schieber und Kim Schöning bringen "Rihanna" auf die Bühne, die Stardancer 2 "Back to the Nineties" und die Gruppe "V.i.D." zwei Darbietungen, "Confident" und "Tip Toe".

Vielfach preisgekrönt sind die Auftritte der "Traumtänzer" – diesmal geben die Damen unter dem Titel "Without you" Lyrical Jazz Dance zum Besten – und im Anschluss daran das Projekt "10 Frauen 10 Stühle". Beide Choreographien stammen von Andrea Stoll.