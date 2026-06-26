Anzeige: Sport, Spiele und ganz viel Musik

Das Fest startet am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr mit einem Elfmeterturnier. Somit wird es gleich zu Beginn des Festwochenendes spannend, und es braucht viel Unterstützung vom Publikum. Um 19 Uhr steigt dann die „After-Party“. Daniel Munoz bringt mit seiner Musik spanische Lebensfreude, Urlaubsgefühle und Unbeschwertheit ins Festzelt. Seine markante Stimme hat schon die Herzen von Jury und Fans bei der Castingshow „DSDS“ erobert.

Im Nordschwarzwald bestens bekannt ist DJ EdMaster. Er bringt Stimmung ins Festzelt mit Partymusik „at its best“. Sein Repertoire umfasst eine breite Mischung aus Musik der 90er, aus Partymusik, Ballermann- und Après-Ski-Hits, Schlager, Classic Rock und Charthits.

Mit einem Weißwurst-Frühstück mit Blasmusik-Begleitung startet der Festsonntag. Die Kinder können auf einem Fußball-Parcour richtig Spaß haben und sich austoben. In den Mittelpunkt stellt der Verein an diesem Tag auch die Erfolge der ersten und zweiten Fußballmannschaft, die in den 50 Jahren für einen so kleinen Ort wie Ottenbronn beachtlich sind. Bei der Sportlerehrung am Sonntag wird das deutlich.

Den Ausklang des Festwochenendes feiert die GWO-Familie mit Freunden, Fans und dem Publikum bei zünftiger Musik der Blaskapelle 6Halbe.

Wie es zur Gründung kam

Das Jahr 1976 war aus Vereinssicht in der damals noch selbstständigen Gemeinde, dem heutigen Althengstetter Ortsteil Ottenbronn, ein besonderes Jahr. Der älteste Verein im Ort, der Gesangverein Eintracht, feierte damals sein 50-jähriges Bestehen. Bei den jährlichen Sängerfesten fand immer auch ein Fußballspiel der „Verheirateten“ gegen die „Ledigen“ statt. 1976 standen sich zwei so starke Mannschaften gegenüber, dass es allgemein bedauert wurde, dass Ottenbronn keinen Fußballverein hat und die ortsansässigen Spieler ihren Sport in den umliegenden Gemeinden ausüben mussten.

Bei der Gründungsversammlung am 3. Juli 1976 im Gasthaus Rößle in Ottenbronn haben sich 31 Personen als Gründungsmitglieder in das Vereinsregister eingetragen.

Dank vieler engagierter ehrenamtlicher Helfer konnten Plätze sowie auch das erste Sportheim gebaut werden.

Sportliche Erfolge

Die Reservemannschaft wurde mehrmals Meister. 2006, im 30. Jahr der Vereinsgeschichte, konnte auch die erste Mannschaft erstmals die Meisterschaft holen und stieg in die Kreisliga A auf. 2018 gab es wieder eine Doppelmeisterschaft: Die erste Mannschaft stieg in die Bezirksliga auf, die zweite in die Kreisliga A.

Die Ausbildung der Jugend findet seit 2010 unter dem gemeinsamen Dach JSG Hengstett statt. Die Vereine SV Althengstett, FV Grün-Weiß Ottenbronn, TSV Neuhengstett, TSV Möttlingen und TSV Simmozheim sind mit den Jugendmannschaften ab der D-Jugend erfolgreich unterwegs. Diese gemeinsame Jugendausbildung verhilft dem GWO dazu, für seine Erwachsenen-Mannschaften Nachwuchs aus dem eigenen Umfeld zu rekrutieren. Denn künftig will sich der GWO sportlich in der Bezirksliga Nordschwarzwald etablieren.