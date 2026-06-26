Anzeige: Sport, Spiele und ganz viel Musik

Seine 50 Jahre währende Vereinsgeschichte mit zahlreichen sportlichen Höhepunkten feiert der Fußballverein Grün-Weiß Ottenbronn (GWO).
Das Fest startet am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr mit einem Elfmeterturnier. Somit wird es gleich zu Beginn des Festwochenendes spannend, und es braucht viel Unterstützung vom Publikum. Um 19 Uhr steigt dann die „After-Party“. Daniel Munoz bringt mit seiner Musik spanische Lebensfreude, Urlaubsgefühle und Unbeschwertheit ins Festzelt. Seine markante Stimme hat schon die Herzen von Jury und Fans bei der Castingshow „DSDS“ erobert.