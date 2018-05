Anzeige Sport-Spaß pur: "Endlich unterm Zoller"

Das Fußballfest am Wochenende über Pfingsten ist die Fortsetzung der schon zur Tradition gewordenen Begegnung zwischen den Fußballmannschaften aus Orten mit dem Namen "Stetten". Da der Gastgeberverein jeweils pausiert, treten acht "Stetten" aus der Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Franken und der Rhön zum Turnier in zwei Gruppen an.

Auf dem Sportgelände bietet der TSV Stetten während der Festtage ein buntes Rahmenprogramm, das am Freitagabend, 18. Mai, um 19 Uhr mit einem Altherrenspiel beginnt. Ab 20 Uhr folgt dann im Festzelt "Endlich unterm Zoller Teil I" mit DJ SchleX & DJ Vaseli.

Die Turnierspiele beginnen am Samstag um 10 Uhr auf dem Sportgelände Lindenwasen. Die Ortschaftsverwaltung Stetten lädt für 18 Uhr zu einem politischen Empfang in die Turn- und Festhalle ein, und um 21 Uhr folgt im Festzelt "Endlich unterm Zoller Teil II" mit der Band "Dirty Saints".