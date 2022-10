2 Die Sport Müller-Filiale in der Schwenninger Harzerstraße 10 wird nur noch einige Wochen die Kunden zum Räumungsverkauf anlocken. Sie soll geschlossen werden, damit sich das Unternehmen auf den Standort Singen und den Internethandel konzentrieren kann. Foto: Kratt

Das Traditions-Sportfachgeschäft Sport Müller gibt seine Filiale in der Harzerstraße 10 auf. Nach 41 Jahren am Standort Schwenningen wird sich das Unternehmen künftig auf die Filiale in Singen sowie den Internethandel konzentrieren.















VS-Schwenningen - Es ist ein Jahr voller Veränderungen für den Gründer und bisherigen Allein-Inhaber Jürgen Müller: 41 Jahre nach der Gründung hatte er im Januar altersbedingt die Geschäftsführung der Sport Müller GmbH an seinen Partner Alexander Kupprion übergeben. Kupprion ist bereits seit elf Jahren im Unternehmen tätig – mit Schwerpunkt in Singen, wo er schnell Einkaufsverantwortung und dann die Filialleitung übernommen hatte. Von Anfang an sei die Nachfolge und der Einstieg ins Unternehmen durch den ehemaligen Snowboard-Boardercross-Profisportler, der deutscher Meister sowie Olympia-Teilnehmer von Turin im Jahr 2006 war, gemeinsam geplant gewesen.

Beide Geschäftsmänner sind inzwischen Teilhaber des Unternehmens, das heute neben der Filiale in der Schwenninger Harzerstraße eine 4000 Quadratmeter große Filiale in Singen hat. Das Trend- und Modehaus in der Schwenninger Uhlandstraße wurde endgültig im Frühjahr dieses Jahres geschlossen, nachdem Müller das bevorstehende Aus bereits vor rund zwei Jahren verkündet, sich der Ausverkauf aber coronabedingt hingezogen hatte.

Die Konsequenz aus einer Reihe von Entwicklungen

Dass es nun auch das Geschäft in der Harzerstraße mit Fokus auf dem Sportsortiment trifft, obwohl es noch vor rund drei Jahren umfangreich saniert und erweitert wurde, ist für beide Gesellschafter die Konsequenz aus einer Reihe von Entwicklungen: Da ist der Standort Schwenninger Innenstadt. Irgendwann sei die Kaufkraft aus dem Umland weggeblieben, so Jürgen Müller, weil sich die Innenstadt nicht mehr weiterentwickelt habe – im Gegensatz zur Stadt Singen.

Internethandel als Chance fürs Unternehmen

Dann ist da der bereits vor rund zehn Jahren aufgekommene Internet-Boom, der für den traditionellen stationären Handel immer mehr zur Konkurrenz geworden sei. Sport Müller habe sich allerdings frühzeitig dieser Herausforderung gestellt und darin sogar Chancen für das eigene Unternehmen gesehen. "Mittlerweile hat sich das Internet als gutes Business neben dem stationären Handel entwickelt", kann Müller heute sagen. Der Onlineshop lockt auf der digitalen Ebene also nicht nur deutsche, sondern auch österreichische und Schweizer Kunden an. So habe der Shop während der Corona-Krise, in der das Geschäft rund sieben Monate geschlossen hatte, "das Unternehmen am Leben erhalten". Dennoch mussten die Unternehmer finanzielle Konsequenzen aus der Pandemie ziehen und den notwendigen weiteren Geschäftsausbau an der Harzerstraße ad acta legen.

Beratung bekommt eine ganz andere Qualität

Durch das Internet auf der einen und den veränderten Ansprüchen des Kunden auf der anderen Seite habe die Beratung vor Ort im Übrigen eine ganz andere Dimension und Qualität angenommen, wie Müller und Kupprion beschreiben: "Der Kunde erwartet mittlerweile einen hohen Dienstleistungsgrad", so Müller. Emotionen zu wecken, die Kunden für die Ware zu begeistern, das stehe jetzt im Fokus. Das gehe zunächst über die stetige Mitarbeiterentwicklung und -schulung. "Die größte Herausforderung heute ist, gute Mitarbeiter zu bekommen", sagt Alexander Kupprion.

Das Prinzip "ehrliche Beratung"

Als nächstes sei es unabdingbar, die Dienstleistung zu verstärken. Denn Ware gebe es wie Sand am Meer. Das funktioniere mitunter im Schuhbereich, egal ob Lauf- oder Skischuh, gut durch Vermessungen und individuelle Schuh- und Sohlenanpassungen. Jeder Schuh hat bei Sport Müller eine Passformgarantie. "Wir lassen den Kunden nicht mehr allein", sagt der neue Geschäftsführer und nennt das Stichwort "ehrliche Beratung". Gleichzeitig könnten die Kunden somit besser gebunden werden. Für diejenigen, die regelmäßig kommen, gebe es sogar einen sogenannten Kundenbetreuer, der die Vorstellungen und Wünsche genau kenne.

Der richtige Weg Richtung Zukunft

Jürgen Müller und Alexander Kupprion sind – trotz oder gerade aufgrund der immer noch "fragilen Zeit" durch die unsichere Pandemie-Lage und vor allem durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise – überzeugt, mit der Fokussierung des Unternehmens auf nur einen Standort – und zwar denjenigen mit dem größeren Potenzial – sowie auf den Ausbau des Onlineshops den richtigen Weg Richtung Zukunft eingeschlagen zu haben. "Wir wollen ein starkes Haus. Desto konzentrierter wir unsere Mitarbeiter einsetzen können, umso erfolgreicher können wir in diesen Zeiten sein", lautet für beide die Devise, oder auch: "Qualität statt Quantität". Dabei betonen die beiden Gesellschafter, alle Mitarbeiter vom Standort Schwenningen auch künftig in Singen beschäftigen zu werden. In Einzelgesprächen sei besprochen worden, wohin die berufliche Reise eines jeden Mitarbeiters gezielt nach dessen Bedürfnissen gehen wird.

Inhaber Jürgen Müller zeigt sich derweil voller Dankbarkeit mit Rückblick auf die vergangenen 41 Jahre, in denen er Sport Müller mit seinen verschiedenen Filialen zu einem Aushängeschild des Schwenninger Einzelhandels machen konnte. Seinen Dank richtet er gleichzeitig an diejenigen Kunden, die dem Unternehmen auf seinem Weg die Treue gehalten haben.

Info: Der Räumungsverkauf

Der Räumungsverkauf der Sport Müller-Filiale in der Harzerstraße 10 mit Rabatten auf die Herbst- und Winter- sowie auf die Frühjahrs- und Sommerkollektion beginnt am 5. Oktober. Wann genau die Filiale des letzte Mal ihre Türen öffnen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Onlineshop ist auf www.sport-mueller.de zugänglich.