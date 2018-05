Anzeige Spitzentechnik für den globalen Wettbewerb

Global denken ­– lokal handeln

"Ob im technischen oder kaufmännischen Bereich, als Auszubildender, Absolvent oder berufserfahrene Fachkraft: Bei RAMPF kann jeder sein Wissen, seine Erfahrung und Talente gewinnbringend einsetzen und zielgerichtet erweitern", so Bernd Faller. Ebenso konsequent wie die Internationalisierung vorangetrieben wird, engagiert sich das mittelständische Familienunternehmen an seinem Standort im interkommunalen Gewerbegebiet INKOM Südwest in Zimmern o. R.

Dazu gehören die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, familienfreundlichen Strukturen sowie die Unterstützung lokaler Vereine und sozialer Organisationen.

RAMPF Production Systems beschäftigt zurzeit über 200 Mitarbeiter – Tendenz schnell steigend – davon zwölf Auszubildende. Seit 2003 ist das Unternehmen Teil der internationalen RAMPF-Gruppe mit Sitz in Grafenberg (bei Stuttgart), einem der weltweit führenden Experten für Reaktionsharze, Maschinensysteme und den Leichtbau mit Composites.