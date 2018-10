In der Bläserladen-Werkstatt in Stammheim sorgen die Meister für den guten Ton. "Mich hat die Faszination der Werkstatt nie losgelassen", erzählt Reinfried Raff von seiner Begegnung mit einem Instrumentenmacher im Kindesalter, spielte er doch schon mit acht Jahren Trompete. Er entschied sich für eine Ausbildung in diesem Bereich und absolvierte die Meisterprüfung. Mit Ehefrau Lona Raff zog er nach Stammheim. Dort wurde der Betrieb gegründet. Zehn Jahre später wurde das Geschäft am Marktplatz in Calw eröffnet.