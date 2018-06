Anzeige Spektrum reicht von Vorsorge bis zum Bauen

Markus Mohrlok ist seit 2018 Geschäftsstellenleiter für den Finanzdienstleister Bonnfinanz, hatte sein Büro aber zunächst in der Nordstadt in Freudenstadt. Nun konnten nach einer kurzen Renovierungsphase die neuen Büroräume am Baiersbronner Rosenplatz bezogen werden.

Mohrlok, gelernter Bankkaufmann und geprüfter Finanzberater, ist seit über zehn Jahren für den Allfinanzvertrieb tätig und hat sich in verschiedenen Fachseminaren stetig weitergebildet. "Mit den ehemaligen Büroräumen der AOK habe ich eine Toplage gefunden, um meine Pläne zu verwirklichen", so Mohrlok. Aktuell hat er sechs Mitarbeiter, für die er zuständig ist. In den kommenden Jahren sind laut Mohrlok noch viele Umstrukturierungen geplant. Das Potenzial für Wachstum sei gerade auf dem Gebiet der Finanzberatung vorhanden. "Wir suchen neue Mitarbeiter, die in Zukunft die Betreuung unserer Kunden übernehmen können", so der Geschäftsstellenleiter.

Mohrlok war mehr als 15 Jahre lang in Finanzinstituten in Baiersbronn und Umgebung tätig, hat dabei viele Kontakte geknüpft und Erfahrungen gesammelt. Dieses Know-how setze er gerne im Sinne seiner Kunden ein. "Der Kundenkontakt hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Es ist etwas Besonderes für mich, Menschen auf ihrem Weg in die eigene Immobilie begleiten zu dürfen", sagt Mohrlok. Dabei seien eine maßgeschneiderte Finanzierung, ein darauf abgestimmtes Versicherungskonzept und gegenseitiges Vertrauen sehr wichtig.