Anzeige Spaß und Action garantiert

Wolfacher Herbst lockt mit purem Einkaufsvergnügen, vielen Attraktionen und einem bunten Rahmenprogramm

Dann werden die Geschäfte und die Gastronomie wieder von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten öffnen. In der Wolfacher Festhalle bei der Realschule lockt zusätzlich die parallel stattfindende Kleintierschau des Wolfacher Kleintierzuchtvereins mit einer großen Ausstellung und einem Streichelzoo.

Im Rahmen des Wolfacher Herbstes garantieren zahlreiche Attraktionen und ein umfangreiches Rahmenprogramm vielfältige Unterhaltung. Auf der Sparkassenbühne vor dem Rathaus unterhält ab 12 Uhr die Drei-Mann-Band "Quite a Few". Die noch junge Formation covert weltbekannte Oldies und auch neuere Hits in ihrem ganz eigenen akustischen Stil und hat sich damit bei etlichen Auftritten in Wolfach schon einen guten Namen gemacht.