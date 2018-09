Anzeige Spaß mit Lumpenmusik und Egerländern

Freuen dürfen sich die Gäste natürlich wieder auf eine Bewirtung, die viele leckere Speisen und vielfältige Getränke im Angebot hat. Schlachtplatte mit Kassler, Blut- und Leberwurst, Schupfnudeln und Sauerkraut, dazu Zwiebelkuchen und für die Weinkenner gute Württemberger Weine an der Wein- und Sektbar – da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Festbeginn ist am Samstag um 19 Uhr mit dem Anschießen durch die Böllerschützen der Sportschützen, unterstützt von den Trommlern und Hornisten der Bürgergarde. Um 19.30 Uhr wird Bürgermeister Philipp Hahn das erste Fass anstechen.

Tradition ist auch, dass am Samstagabend die Lumpenmusik spielt. Gute Laune ist da garantiert. Gerne gesehen sind die Gäste in Dirndl oder Lederhose oder in einer schwäbischen Tracht. Neben der musikalischen Unterhaltung dreht sich am Samstagabend wieder das Glücksrad.

Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Egerländerbesetzung der Stadtkapelle. Die Gardejugend lädt zum herbstlichen Basar mit hochwertigen Bastel- und Handarbeiten. Nachmittags gibt es Kinderschminken und -basteln, bevor das Kürbisschnitzen mit Prämierung stattfindet.