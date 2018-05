Anzeige Spannende Geschichte der Brandbekämpfung

Anlässlich des Jubiläums ist ein Festbuch entstanden, das sich ausführlich mit der Geschichte der Brandbekämpfung in Dunningen und der Entwicklung der Dunninger Wehr von der Feuerrotte bis zur heutigen modern ausgerüsteten Truppe beschreibt.

Obwohl sich die heutige Wehr offiziell 1868 gründete, ist das Feuerlöschwesen in der Gemeinde wesentlich älter. Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts verpflichtete die Reichsstadt Rottweil den Flecken Dunningen zur Anschaffung einer Feuerspritze. 1802, als Dunningen zu Württemberg kam, wurde eine Landesfeuerlöschordnung erlassen, in der die nötigen Gerätschaften und die Vorgehensweise bei Bränden festgelegt war. So verfügte die Dunninger Wehr im Jahr 1857 über zwei fahrbare und zwei tragbare Spritzen. Ein weiterer "Modernisierungssprung" erfolgte im Jahr 1868 mit der Anschaffung einer fahrbaren Spritze "von der besten Construction" zum Preis von 1200 Württembergischen Gulden. Ob dies dann der Anstoß zur Gründung einer Feuerwehr war, ist heute nicht mehr ganz klar, zumindest fällt die Parallelität der Ereignisse auf. Als Gründungsväter gelten der Kronenwirt Konrad Kleiner, Schultheiß Andreas Duffner und Fabrikant Bernhard Mauch.

Ursprünglich wurde in Dunningen eine freiwillige Feuerwehr gegründet, die später in eine gemischte Feuerwehr umorganisiert wurde. 1885 wurden die Gemeinden des Königreichs Württemberg zur Aufstellung einer organisierten und eingeübten Feuerwehr verpflichtet. Zunächst bildete man "Gemischte Feuerwehren", in den Dienstpflichtige und Freiwillige gemeinsam ausrückten. Straffe Organisation und eine gute Ausbildung erhöhten die Schlagkraft.