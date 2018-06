Anzeige Spanndecken mit fünf Sternen

In den Jahren seit der Gründung des Betriebs erhielt die Firma mehrere Auszeichnungen. Neben der Auszeichnung zum Premiumpartner eines großen Herstellers und der Ehrung des Verbunds der Spanndeckenverleger Deutschland e.V. freuen sich die beiden Unternehmer Michael und Toni Hahn, jetzt quasi als Krönung die höchste mögliche Auszeichnung im Handwerk zu erhalten: "Fünf Sterne Meisterhaft". Fünf Sterne steht für Qualität, Service und Kompetenz und wird vom Zentralverband Bau in Berlin für besondere Leistungen im Handwerk verliehen. Dabei spielten neben den dutzenden Referenzen und Kundenbewertungen auch das Konzept eines großen Musterhauses mit über 400 Quadratmetern Spanndeckenfläche eine Rolle bei der Zertifizierung. Toni Hahn erzählt stolz, dass die Referenzen von Wohnzimmern, in denen die alten Holzdecken verkleidet wurden, bis zu großen Projekten wie der Therme Erding, dem Badeparadies Titisee und der Adelindistherme in Bad Buchau reichen. Auch Konzepthäuser wie das Lebensphasenhaus oder das B10 Aktivhaus, in dem Zukunftswohntrends erforscht werden, setzen Spanndecken des Stettener Unternehmens ein.

Ein weiterer großer Einsatzbereich der Produkte liegt im Bereich Akustik- und Lichtsysteme, die in der Schlossverwaltung und dem Landratsamt Sigmaringen umgesetzt wurden. Aktuell fertigte das Unternehmen den Messestand für einen großen Autohersteller für die Formel E in Berlin.

Das Sternewochenende möchte die Firma nutzen, um gemeinsam mit Kunden, Freunden und Interessierten im Musterhaus bei einem Glas Sekt auf diese herausragende Auszeichnung anzustoßen und zu feiern. Das Musterhaus ist dafür an zwei Schautagen – Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, jeweils von 13 bis 17 Uhr für Rundgänge geöffnet.

Weitere Informationen: Art Design Hahn/Spanndeckencenter, Stuckateurmeisterbetrieb, Inhaber Michael Hahn, Ebingerstraße 37, 72510 Stetten a.k.M.-Frohnstetten Telefon 07573/16 73 | www.spanndeckencenter. com