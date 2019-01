Anzeige Spältlesgucker sind jetzt 34 ¾ Jahre alt

D er Narrenverein Spältles-Gucker wurde im Jahr 1984 gegründet. Aus einer Laune heraus kamen vor der Fasnet einige junge Männer aus Hörschwag auf den Gedanken, eine Hexengruppe zu bilden. Man wollte sich einheitlich maskieren und an Umzügen der näheren Umgebung teilnehmen. Die Idee fand so großen Anklang, dass sich innerhalb weniger Tage mehr als 60 Personen zusammenfanden.

Der Name "Spältles-Gucker" wurde aus dem Volksmund übernommen, wonach die Hörschwager bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts als Spältles-Gucker bezeichnet wurden, da sie ein neugieriges – aber eben auch ein sehr scheues Volk waren. Zogen früher Fremde durch Hörschwag, so trauten sich der Überlieferung zufolge die Einwohner kaum aus ihren Häusern. Um jedoch ihre Neugierde zu befriedigen, "guckten" sie hinter Fenstern oder mit einem zugekniffenen Auge durch einen Türspalt.

Der Umzug am Samstag jedenfalls beginnt um 16.59 Uhr, stellt sich in der Schützenstraße und im Tannenweg auf und läuft über die Mauritiusstraße in die Dorfstraße. Er wird freilich angeführt von den Spältles Gucker Hexen Hörschwag, gefolgt von der Luka Salmendingen, den Nautle Burladingen und dem Kleintierzuchtverein Burladingen "Häsle-hüpf".