Anzeige Sortiment umfasst knapp 1000 Artikel

Für die Kunden ist das Unternehmen täglich mit sechs Lastwagen unterwegs, mit denen die Kunden beliefert werden. Zehn Kühlanhänger und vier Ausschankwagen können für Veranstaltungen vom Geburtstag bis zum großen Fest eingesetzt werden. Kunden, die eine Veranstaltung planen, stehen die Mitarbeiter der Märkte mit Rat und Tat zur Seite. Der Betrieb beliefert Betriebe, Gastronomen, Vereine und Privatkunden. Das Liefergebiet erstreckt sich von Schramberg bis Obertal. Die Familien Giesel und Klumpp freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Der Getränkemarkt im Marktzentrum in Alpirsbach ist unter Telefon 07444/18 15 erreichbar, der Getränkemarkt in der Bahnhofstraße 51 bis 51 in Loßburg unter Telefon 07446/ 955 50 und der Getränkemarkt in der Ruhesteinstraße 506 in Obertal unter Telefon 07449/ 1399.