Anzeige Sonnwendfeier mit Zieh-Wettbewerb

Kameradschaft und Einigkeit sind beim Feuerwehrdienst zwei wichtige Faktoren. Nicht nur Fachwissen und Aus- und Weiterbildung sind wichtig, sondern auch die Chemie zwischen den Einsatzkräften muss stimmen. Denn im Ernstfall ist neben dem notwendigen Know-How auch Teamgeist gefragt, und es muss Hand in Hand gearbeitet werden. Dass dies bei der Bisinger Wehr funktioniert, ist allgemein bekannt. Ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung, nämlich dass die Gemeinde Bisingen und der Gemeinderat die notwendigen Investitionen für die Belange der Feuerwehr veranlasst. So wurde unlängst mit dem An- und Umbau des Gerätehauses begonnen, das im Jahr 1976 erbaut worden war.

Jugendarbeit wird bei der Bisinger Feuerwehr seit mehr als fünf Jahrzehnten betrieben. An der Arbeit der Feuerwehr interessierte Bürger – auch Quereinsteiger – sind jederzeit willkommen und werden gerne in die aktive Mannschaft aufgenommen.