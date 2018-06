Was für die Haut die Sonnencreme, das ist für die Augen die Sonnenbrille. Sie sollte vor allem vor der UV-Einstrahlung schützen.

Zu viel UV-Licht schadet den Augen. Durch eine neue Technologie von Zeiss wird der UV-Schutz jetzt auch in nicht getönte Brillengläser integriert. "Mehr als 90 Prozent des UV-Lichtes werden dadurch absorbiert", stellt Augenoptikermeisterin Nicola Goldmann fest. Gerade im Sommer ist das von großer Bedeutung, wenn im Urlaub Sand und Wasser oder Gebirgshöhen die starke Reflexion des Lichtes die UV-Einstrahlung erhöhen.

Gleichzeitig optimierte der Hersteller die Selbsttönung von Brillengläsern. "Sie passen sich quasi stufenlos den jeweiligen Lichtverhältnissen an", so Goldmann. Und das für vier verschiedene Farben in der Grundtönung.