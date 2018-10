Anzeige Sonderschau: Türen, Fenster und Designermöbel

An den beiden Tagen der offenen Tür wird der gebürtige Erlaheimer auch den Designertisch und den Stuhl ausstellen, die er als Meisterstück beziehungsweise als Semesterprojekt angefertigt hat.

Auch Bad-Umbauten im Handumdrehen mit dem Spa-Styling-System sollen in Zukunft angeboten werden, zudem Bus- Umbauten. "In die Reisebusse kommen individuelle Küchen hinein", erklärt Alex Gutekunst.

Die Firma Akoba, die 1989 mit Treppenrenovierung begonnen hat und seit 2011 in der Gehrns-traße 8 in Weilstetten ansässig ist, werde ihren Schwerpunkt auch weiterhin in Treppenrenovierung, Fensterrenovierung sowie Haustüren haben, erklärt Konzelmann.

Seit 2011 werden übrigens auch Infrarot-Heizungen angeboten. Regelmäßig werden Lehrlinge ausgebildet.

Am Samstag, 13. Oktober, 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 14. Oktober, 11 bis 17 Uhr, sind in einer Sonderschau Haus- und Zimmertüren, Fliegengitter und Designermöbel zu sehen, und es findet ein Sonderverkauf von Infrarot-Heizungen aus der Aus-stellung statt. Ein Food-Truck von Streetfood Casa sorgt für Bewirtung, und für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut.