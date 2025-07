Lange erwartet, geht es am Mittwoch endlich los mit dem „Sommersound“. Mit nunmehr fünf Konzerten hat sich das Festival sozusagen zur musikalischen ersten Liga gewandelt: Wer noch keine Karte hat, muss sich beeilen – laut Veranstalter gebe es für alle Vorstellungen noch knapp hundert Tickets.

Am Mittwoch, 9. Juli, ist SWR 1 mit „Pop & Poesie“ zu Gast. Die neue Show widme sich dem Thema „Power of Love“. Zu Gehör kommen viele Hits. Allerdings, so lautet die Ankündigung, seien die Songs noch nie im Programm gespielt worden. Die Band auf der Sommersound-Bühne bemühe sich, die Lieder wie gewohnt in der Originalsprache zu interpretieren. Alle Titel seien von Tonkünstlern neu arrangiert worden, und werden von Schauspielern perfekt in Szene gesetzt. Moderiert wird dies von Jochen Stöckle.

Am Donnerstag gehört den Hamburger Revolverhelden die Bühne. „Revolverheld“ wird nach Gastspielen in Lörrach nun in Schopfheim einchecken. Frontmann Johannes Strate und seine Kollegen seien volksnah, bodenständig und unkompliziert geblieben, heißt es. Vor zwanzig Jahren schaffte das Quartett den Durchbruch. Die erste Single „Generation Rock“ gelangte auf Anhieb in die Charts. Spätere Alben wie „In Farbe“ und „Immer in Bewegung“ konnten Gold- und Platinstatus holen. Titel wie „Unzertrennlich“ und „Ich lass für dich das Licht an“ seien Kult.

Am Freitag lädt „Culcha Candela“ zur „Monsta“-Party. Das Berliner Kollektiv beweise stets, dass mit spielerischer Leichtigkeit energiegeladene Club-Banger und „Hits mit Haltung“ aus den bunten Ärmeln geschüttelt werden. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Show-Biz tourt die Band weiter durch ausverkaufte Hallen. Dass sich die Jungs für keinen Spaß zu schade sind, zeigten sie jüngst in einem Fun-Dance-Video zu Shirin Davids Song „Bauch Beine Po”. Millionen Clicks sind bei derlei Späßen immer schnell eingesammelt.

Am Samstag heißt es: „Querbeat“-Sound versus Sommersound. Die Story der Band Querbeat sei radikal positiv. „Ein 13-köpfiges kreatives Kollektiv will machen“. Die Band lebe für die Bühne, sprich, für den energetischen Rausch aus Publikum und Tönen. Querbeat bietet mit viel Brass-Instrumenten, klarer politischer Haltung, und Live-Energy eine einzige Ansage.

Am Sonntag kommt er: Giovanni Zarella, Pop- und Schlagersänger, mit dem modischsten Jackett, wie die Branche urteilt. So der Ruf des Entertainers, der sich gesanglich schon mal erfolgreich mit Stimmwunder Lee Ryan von „Blue“ gemessen hat. Mit italienischem Charme, modernen Interpretationen italienischer Klassiker sowie deutscher und internationaler Hits sei Zarella in den letzten Jahren zum Superstar avanciert.

