Anzeige: Sommernachtskino in Oberndorf

Am 24. Juli heißt es „Film ab!“ beim Sommernachtskino im Oberndorfer Klosterhof. Zu jedem Film gibts das passende Essen. Bei jedem Wetter wird ein Film über die Leinwand flimmern. „Ich – einfach unverbesserlich 4“ macht den Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe in Oberndorf.

Ansprechende Filme, laue Sommernächte und liebevoll zubereitete süße oder deftige Leckereien – das wünschen sich die Gäste des diesjährigen „Sommernachtskinos“ im Hof des ehemaligen Augustinerklosters in der Oberndorfer Talstadt. Ansprechende Filme, ausgewählte Speisen und Getränke sind garantiert, dafür sorgt das Team des Kulturforums, das Kulturamt sowie der Betreiber des „KinoParadies Oberndorf“, Andreas Zienteck.

Bei jedem Wetter wird gespielt

Auf die gewünschten angenehmen Temperaturen allerdings haben sie alle keinen Einfluss. Man spiele bei jedem Wetter, erklären die Veranstalter und werde schlechtem Wetter mit Regencapes, Decken und gegebenenfalls Sommerglühwein für die Zuschauer begegnen.

Es ist die 36. Auflage des Sommernachtskinos, und so haben die Veranstalter einige Erfahrung, falls die Witterung nicht so ganz den Vorstellungen entsprechen sollte. Die Filme warten auf ihre Aufführung, und der kunterbunte Speiseplan lässt nichts zu wünschen übrig. Ein uneingeschränktes Sehvergnügen auf der Großleinwand allerdings ist erst bei Einbruch der Dunkelheit möglich, und so wird zwar ab 20 Uhr bewirtet, die Filme werden aber erst ab 21.15 Uhr über die Leinwand flimmern.

Zur Eröffnung hat man sich am Mittwoch, 24. Juli, für das Familien-Entertainment „Ich – einfach unverbesserlich 4“ entschieden und feiert ein Wiedersehen mit den Minions. Das Kulturforum wird dazu Ham- und Cheeseburger mit Pommes servieren.

Amy Winehouse – „Back to Black“

Bei Ofenkartoffeln und Kräuterquark wird am Donnerstag, 25. Juli, die Geschichte von Amy Winehouse über die Leinwand flimmern. „Back to Black“ ist ein musikalisches Highlight.

„To the Moon“ ist neu in den Kinos, und das Feelgood-Movie hat demnächst Deutschlandpremiere. Am Freitag, 26. Juli, geht um große Ziele, den Griff nach den Sternen und allzu Menschliches. Passend dazu steht an diesem Tag ein Astronautentopf mit Baguette auf dem Speiseplan. Am Samstag, 27. Juli, wird mit „Wochenendrebellen“ ein emotionales Feuerwerk gezündet. Auf der Suche nach dem Lieblingsfußballverein erkundet ein Vater mit seinem autistischen Sohn die Sportplätze des Landes. Dazu passend findet in der Klosterkirche zuvor der Sponsorenempfang für das U19-Turnier statt. Zudem versteigert das Kulturforum vor Filmbeginn ein handgemaltes Plakat aus der Filmrissbar, die viele Kinofans an der Fasnet besucht haben. Hier gab es schon Vorfreude auf die Oberndorfer Kinoabende. Bei diesem Programm darf natürlich auch die Stadionwurst mit Pommes nicht fehlen.