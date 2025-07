Anzeige: Sommerfest in Malsburg-Marzell

Sommerfest in Malsburg-Marzell

1 Die Musiker des Blasorchesters „Edelweiß“ Malsburg-Marzell Foto: zVg Der Musikverein lädt für Sonntag in und um die Stockberghalle ein.







Wenn der Musikverein „Edelweiß“ Malsburg-Marzell zu seinem Sommerfest in und um die Stockberghalle Marzell einlädt, dann sind gute Unterhaltung mit viel Blasmusik und ein frohes Beisammensein garantiert. Es findet am Sonntag, 20. Juli, ab 10.30 Uhr statt. Wie beliebt das Fest ist, das früher dreitägig in einem Festzelt veranstaltet und seit 2016 auf einen Tag konzentriert wurde, zeigt zur Freude des Vereins der jährliche gute Besuch.